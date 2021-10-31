Şok ve BİM cezaya itiraz edecek

Rekabet Kurumu’nun zincir marketler hakkında verdiği cezaya itiraz edilecek. ‘Birlikte fiyat belirleme’ suçlamasını kabul etmediklerini açıklayan BİM ve Şok; karara itiraz edeceklerini açıkladı.

MÜŞTERİNİN ALEYHİNDE BİR EYLEMİMİZ YOK

Şok’tan yapılan açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür. Verilen bu gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkânları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz” denildi.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’den yapılan açıklamada ise “BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz” denildi.

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EKONOMİ Zincir marketlere ceza yağdı: Rekabet Kurumu'ndan fiyatları şişiren firmalara kötü haber