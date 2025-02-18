Solmaz Lojistik müşteri memnuniyetinde zirveye tırmanıyor

Türkiye’nin entegre lojistik hizmetler sunan şirketi Solmaz, müşteri memnuniyetinde zirveye tırmandı. ERA tarafından gerçekleştirilen ‘Müşteri Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarına göre Solmaz, zorlu bir sektörde yüzde 93’lük memnuniyet oranına ulaştı.
Türkiye’nin entegre lojistik hizmetler sunan, alanında öncü şirketi Solmaz, odağına aldığı teknolojiyi 45 yıllık tecrübesiyle birleştirince müşteri memnuniyetinde zirveye tırmandı. Bağımsız araştırma kuruluşu ERA Research&Consultancy tarafından gerçekleştirilen ‘Müşteri Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarına göre Solmaz, taşımacılık alanında yüzde 93’lük memnuniyet oranına ulaştı. Anket sonuçlarına göre Solmaz’ı tavsiye etme eğilimi yüzde 88 olurken kontrat lojistiği alanındaki memnuniyet ise yüzde 85 oldu. Solmaz’ın gümrük işlemlerinde memnuniyet, anket sonuçlarına yüzde 80 olarak yansıdı.
Gurur verici sonuç
Anket sonuçlarını değerlendiren Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın “Müşterilerimizin, bizi yüksek puanla değerlendirmiş olmaları işimizi doğru yaptığımızı gösterir” dedi. Entegre lojistik hizmeti verdiklerini hatırlatan Barlın “Bu kadar karmaşık ve bu kadar riskli mevzuatı olan bir işin içerisinde özellikle etik tarafta yüksek puan alarak ortalamada da 5 üzerinden 4.3 puanı tutturmak gurur verici” dedi.
Entegre çözümün sonucu
Barlın “Müşterilerimiz eskiden bizi daha çok gümrük alanında çalışıyor görürken artık entegre lojistik hizmeti veren bir kurum olarak benimsediler. Entegre lojistik hizmetimizdeki bütünsel yaklaşımımızı müşterilerimiz bizden hizmet alırken deneyimliyor. Dünya ticaretini yöneten bir sektörün parçası olarak müşterilerimizin tedarik zincirini yönetirken sadece gümrük işleri hizmetlerini değil, uluslararası taşıma, depolama, dağıtım gibi tüm süreçlerini de bir bütün olarak görmek istediklerini anlıyoruz. Birçok alanda planlamalar yaparak sadece müşteriye özel, onlara uygun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bilgi akışı bizde entegre olarak işe ve tüm süreçlere yansıyor. Bu bütünsel yaklaşımı müşterilerimiz özümsemiş ve anket sonucuyla bunu anladığını ve memnuniyetini bize belirtmiştir. Bu entegre sürecin en önemli bileşenlerinden biri de etik ve uyum süreçleridir. Lojistik sektörü, uluslararası dış ticaret mevzuatları, gümrük düzenlemeleri ve ticaret yasaları birbirleriyle entegre bir yapıdadır. Bu nedenle etik ve uyum süreçleri, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli için takip ve sistem gerektirir. Solmaz olarak, etik kurallarımızı ve uyum politikalarımızı titizlikle uyguluyor, müşterilerimize güvenilir, şeffaf ve sonuçları raporlanabilir hizmet sunuyoruz. Etik değerlere bağlılık, yalnızca yasal uyumluluk değil, müşteri güvenini pekiştirmek ve uzun, sürdürülebilir ilişkiler kurmaktır. Dış ticaret, Gümrük, Uluslararası Taşımacılık, mükellef adına beyan, uluslararası mevzuatın canlı takibi, hata ve yanlışlara asla geçit verilmemesi, hukuki yapıda operasyonel mükemmeliyetin sağlanması, Solmaz’ın ana ilkeleridir. Anket sonuçları, müşterilerimizin bu konudaki hassasiyetimizi fark ettiğini ve etik değerlere bağlılığımızı takdir ettiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de etik ve uyum süreçlerimizi daha da güçlendirerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz.
Bu sonuçtan dolayı mutluyuz. Tüm müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
'Güvenilir iş ortağıyız'
“İlk bakışta görünmesek de arkasında biz varız!” sloganıyla 45. yılını geride bıraktıklarını hatırlatan Barlın anket sonuçlarının, müşterilerin Solmaz’ı güvenilir, yenilikçi ve müşteri odaklı bir lojistik iş ortağı olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladığını belirterek “Solmaz olarak, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında yatırımlarımızı sürdürüyor, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.