Solmaz Lojistik müşteri memnuniyetinde zirveye tırmanıyor

Barlın “Müşterilerimiz eskiden bizi daha çok gümrük alanında çalışıyor görürken artık entegre lojistik hizmeti veren bir kurum olarak benimsediler. Entegre lojistik hizmetimizdeki bütünsel yaklaşımımızı müşterilerimiz bizden hizmet alırken deneyimliyor. Dünya ticaretini yöneten bir sektörün parçası olarak müşterilerimizin tedarik zincirini yönetirken sadece gümrük işleri hizmetlerini değil, uluslararası taşıma, depolama, dağıtım gibi tüm süreçlerini de bir bütün olarak görmek istediklerini anlıyoruz. Birçok alanda planlamalar yaparak sadece müşteriye özel, onlara uygun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bilgi akışı bizde entegre olarak işe ve tüm süreçlere yansıyor. Bu bütünsel yaklaşımı müşterilerimiz özümsemiş ve anket sonucuyla bunu anladığını ve memnuniyetini bize belirtmiştir. Bu entegre sürecin en önemli bileşenlerinden biri de etik ve uyum süreçleridir. Lojistik sektörü, uluslararası dış ticaret mevzuatları, gümrük düzenlemeleri ve ticaret yasaları birbirleriyle entegre bir yapıdadır. Bu nedenle etik ve uyum süreçleri, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli için takip ve sistem gerektirir. Solmaz olarak, etik kurallarımızı ve uyum politikalarımızı titizlikle uyguluyor, müşterilerimize güvenilir, şeffaf ve sonuçları raporlanabilir hizmet sunuyoruz. Etik değerlere bağlılık, yalnızca yasal uyumluluk değil, müşteri güvenini pekiştirmek ve uzun, sürdürülebilir ilişkiler kurmaktır. Dış ticaret, Gümrük, Uluslararası Taşımacılık, mükellef adına beyan, uluslararası mevzuatın canlı takibi, hata ve yanlışlara asla geçit verilmemesi, hukuki yapıda operasyonel mükemmeliyetin sağlanması, Solmaz’ın ana ilkeleridir. Anket sonuçları, müşterilerimizin bu konudaki hassasiyetimizi fark ettiğini ve etik değerlere bağlılığımızı takdir ettiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de etik ve uyum süreçlerimizi daha da güçlendirerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz.