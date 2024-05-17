Soma RES’i Avrupa’nın en büyüğü yapacak

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışmalarını sürdüren Polat Enerji, 756,2 megavat kurulu gücüyle Türkiye’de toplam 6 bölgede rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle temiz enerji üretiyor. Rüzgar enerjisinde sektör liderliğini elinde bulunduran şirket, 2 milyar kilovata ulaşan kurulu güç kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarının yanı sıra enerji depolama çalışmalarını da sürdürüyor.





KURULU KAPASİTEYİ ARTIRACAK YATIRIMLAR

Geçtiğimiz sene Yalova’daki Göktepe RES’te gerçekleştirdiği yatırımla kapasiteyi 121,1 megavata yükselten Polat Enerji, farklı santrallerinde toplam 30 megavat rüzgar kapasite artışı ve 46,6 megavat güneş hibrit kapasite artışı ile yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, orta vadede 312,1 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 7’nci büyük rüzgar enerji santrali olan Soma RES’i Avrupa’nın en büyük rüzgar enerji santraline dönüştürmeyi hedefliyor.





YATIRIMCILAR IÇIN BÜYÜK FIRSAT VAR

Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalatta önemli aşama kaydettiğini söyledi. Deniz, "Türkiye yenilenebilir enerjide hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.



