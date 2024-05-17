|
Ekonomi

Soma RES’i Avrupa’nın en büyüğü yapacak

Polat Enerji, yenilenebilir enerji tesislerinde kapasite artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, çatısı altında yer alan Soma RES'i de Avrupa'nın en büyük rüzgar enerji santraline dönüştürecek.

Akın Ali Polat
04:00 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:06 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cem Deniz
Cem Deniz

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışmalarını sürdüren Polat Enerji, 756,2 megavat kurulu gücüyle Türkiye’de toplam 6 bölgede rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle temiz enerji üretiyor. Rüzgar enerjisinde sektör liderliğini elinde bulunduran şirket, 2 milyar kilovata ulaşan kurulu güç kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarının yanı sıra enerji depolama çalışmalarını da sürdürüyor.


KURULU KAPASİTEYİ ARTIRACAK YATIRIMLAR

Geçtiğimiz sene Yalova’daki Göktepe RES’te gerçekleştirdiği yatırımla kapasiteyi 121,1 megavata yükselten Polat Enerji, farklı santrallerinde toplam 30 megavat rüzgar kapasite artışı ve 46,6 megavat güneş hibrit kapasite artışı ile yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, orta vadede 312,1 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 7’nci büyük rüzgar enerji santrali olan Soma RES’i Avrupa’nın en büyük rüzgar enerji santraline dönüştürmeyi hedefliyor.


YATIRIMCILAR IÇIN BÜYÜK FIRSAT VAR

Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalatta önemli aşama kaydettiğini söyledi. Deniz, "Türkiye yenilenebilir enerjide hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.


#Ekonomi
#RES
#Avrupa
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İnsan neden mükerremdir?