Bakanlık açıkladı: Ek sefer gerçekleştirilecek

Teknoloji

Kamu çalışanları Whatsapp yerine yerli uygulama kullanacak

Meclisten geçen sosyal medya yasası kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor. Yasayla birlikte kamu çalışanları iş için Whatsapp ya da Telegram gibi yabancı menşeili platformları kullanamayacak. Kişisel işlerinde kullanım konusunda ise bu konuda bir engelleme bulunmuyor.