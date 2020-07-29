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Ekonomi Bakanlık açıkladı Ek sefer gerçekleştirilecek
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Son dakika: Ankara-İstanbul hattında ek YHT seferleri düzenlenecek

Bakanlık açıkladı: Ek sefer gerçekleştirilecek

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, vatandaşların telaşı arttı. Birçok vatandaş ailelerini görmek için memleketine gidiyor veya tatile çıkıyor. Bundan dolayı da ulaşım araçları özellikle bayram dönemi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere "Ankara-İstanbul-Ankara" hattında ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenlenecek.

Haber Merkezi DHA
YHT'lerde Kurban Bayramı'na özel ek seferler düzenlenecek.
YHT'lerde Kurban Bayramı'na özel ek seferler düzenlenecek.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, YHT sefer sayıları artırılarak, 3 binin üzerinde ilave yolcu kapasitesi sunulacak.

Söz konusu ek YHT seferleri, 30 Temmuz-3 Ağustos'ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında gerçekleştirilecek. Ek sefer konulan YHT'ler, Ankara'dan saat 09.00'da İstanbul'dan ise saat 16.45'te hareket edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek ek YHT'lerle birlikte, yolcu kapasitesi önemli ölçüde artacak.

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"Marmaray" ve "Başkentray" bayramda ücretsiz olacak

  • Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kurban Bayramı'nda TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde kent içi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak.

Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan 31 Temmuz saat 00.00'dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'e kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen "Marmaray" ve "Başkentray" da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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