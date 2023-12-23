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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti

 Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak. Yeni düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kenan Biter
Kenan Biter
07:54 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 'vize muafiyeti' Resmi Gazete'de
ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 'vize muafiyeti' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararına göre; kararına göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,

ABD, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı ülkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci Maddesi gereğince alındığı belirtildi.







#Vize muafiyeti
#ABD
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Kanada
#Arap ülkeleri
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