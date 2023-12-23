Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un kentsel dönüşüm planını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı programda açıklayacak. Programda; İstanbul’un üç aşamalı dönüşüm planı, yeni kira miktarı ve Yarısı Bizden Kampanyası destekleri de gündeme gelecek.