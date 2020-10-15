Zonguldak halkı heyecan içinde: 800 milyar metreküp doğalgaz müjdesi bekliyorlar

Fatih Sondaj Gemisi’nin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin halkı sevince boğmasının ardından vatandaşlar yeni rezerv müjdesinin en az 800 milyar metreküp olabileceğini yorumladı.

Kentte esnaflık yapan 64 yaşındaki Kemal Arat, "Cumhurbaşkanımızın Zonguldak’a geleceğini duyduk. Çok memnuniyet verici bir durum. İç ve dış düşmanlarla uğraşırken bu şekilde sanayi şaha kalkmasından memnuniyet duyuyoruz. 81 milyon vatandaşın beklentisi var. Önceki müjdeden daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Benim tahminim 800 milyar metreküp olacağı yönünde" dedi.

24 yaşındaki Ali Doğan Germekaş ise "Cumhurbaşkanımız vatanımıza milletimize hayırlı bir haberle sonuçlandıracak. Bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Dileğim üç katı, beş katı olsun. 800-900 milyar metreküp olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir haber gelir. Karadeniz açıkları deyince Zonguldak’ımız bu şekilde daha iyi kalkınır. Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Allah devletimizi, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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Kentte esnaflık yapan Hamdi Yazıcı, "Alemi İslam’a hayırlı olsun. İnsanlarımızın refah içerisinde yaşaması için hayırlı olsun. Sevinçli bir günümüz. Daha önce 320 milyar metreküp müjdesini almıştık. İnşallah trilyonlarca metreküp çıkar da batıya hayran olan insanlarımız kendi öz vatanına hayran olur. Ben trilyonu bekliyorum. Öyle aşağıları istemiyorum. Allah’tan çok isteyeceğiz. Aşağılara bakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, doğalgaz sondaj çalışmalarına ilişkin "Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğdu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti.

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OYNAT 01:05 'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız' BiP'te paylaş

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Öte yandan Fatih Sondaj Gemisi’nin Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetleri sürüyor. Kanuni Sondaj Gemisi de bakım çalışmalarının ardından önce İstanbul’a ardından da Zonguldak’taki sondaj sahasına hareket edecek.