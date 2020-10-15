Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Zonguldak halkı heyecan içinde 800 milyar metreküp doğalgaz müjdesi bekliyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika doğal gaz müjdesi: Zonguldaklılar 800 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bekliyor

Zonguldak halkı heyecan içinde: 800 milyar metreküp doğalgaz müjdesi bekliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün AK Parti’nin grup toplantısında cumartesi günü açıklayacağının müjdesini verdiği Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezerv miktarı Zonguldak halkını bir kez daha heyecanlandırdı. Bölge halkı 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ardından 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fatih Sondaj Gemisi’nin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin halkı sevince boğmasının ardından vatandaşlar yeni rezerv müjdesinin en az 800 milyar metreküp olabileceğini yorumladı.

Kentte esnaflık yapan 64 yaşındaki Kemal Arat, "Cumhurbaşkanımızın Zonguldak’a geleceğini duyduk. Çok memnuniyet verici bir durum. İç ve dış düşmanlarla uğraşırken bu şekilde sanayi şaha kalkmasından memnuniyet duyuyoruz. 81 milyon vatandaşın beklentisi var. Önceki müjdeden daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Benim tahminim 800 milyar metreküp olacağı yönünde" dedi.

24 yaşındaki Ali Doğan Germekaş ise "Cumhurbaşkanımız vatanımıza milletimize hayırlı bir haberle sonuçlandıracak. Bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Dileğim üç katı, beş katı olsun. 800-900 milyar metreküp olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir haber gelir. Karadeniz açıkları deyince Zonguldak’ımız bu şekilde daha iyi kalkınır. Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Allah devletimizi, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı: 400 milyar metreküpün üzerinde
EKONOMİ
Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı: 400 milyar metreküpün üzerinde

Kentte esnaflık yapan Hamdi Yazıcı, "Alemi İslam’a hayırlı olsun. İnsanlarımızın refah içerisinde yaşaması için hayırlı olsun. Sevinçli bir günümüz. Daha önce 320 milyar metreküp müjdesini almıştık. İnşallah trilyonlarca metreküp çıkar da batıya hayran olan insanlarımız kendi öz vatanına hayran olur. Ben trilyonu bekliyorum. Öyle aşağıları istemiyorum. Allah’tan çok isteyeceğiz. Aşağılara bakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, doğalgaz sondaj çalışmalarına ilişkin "Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğdu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti.

'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
OYNAT 01:05
'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız'

  • Öte yandan Fatih Sondaj Gemisi’nin Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetleri sürüyor. Kanuni Sondaj Gemisi de bakım çalışmalarının ardından önce İstanbul’a ardından da Zonguldak’taki sondaj sahasına hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız
Abone Ol Google News
Bu para diğerlerinden çok farklı

Bu para diğerlerinden çok farklı

Bankadan çekti, görünce gözlerine inanamadı.
150-200 milyon yıllık

150-200 milyon yıllık

Bayburt'ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı.
HDPli Garo Paylan, Türkiyeyi ABDye şikayet etti

Kıbrıs Fatihi: <br>Lala Mustafa Paşa

Kıbrıs Fatihi:
Lala Mustafa Paşa

​Tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı.
Büyükçekmece'ye ayı indi

Büyükçekmece'ye ayı indi

​İki gün içinde ayrı noktalarda görüldü, vatandaş tedirgin.

2 GB hediye

2 GB hediye

​'Uçuş Rehberim' uygulaması hizmete girdi, bakan projeyi anlattı.

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gündem

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku için aylarca süren arama çalışmaları 18 Ağustos'ta sonlandırılmıştı. 58 gün sonra yeniden başlatılan çalışmalara AFAD Başkanlığı'ndan 8 personel, 14 dalgıç ve 11 su üstü kurtarma personeli, Deniz kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma biriminden 4 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) 3 personelin katılımıyla yeniden başlandı.
İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor
Dünya

İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor

İngiltere'de artan vakalar sebebiyle salgına karşı önlemler yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor. Londra ve Essex şehirlerinde alınan tedbirler yüksek tehdit seviyesinde olacak. "Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesi dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmaması gibi kurallar içeriyor.
Yunan propagandasına 'görüntülü' yanıt: Türk donanması adım adım izliyor
Dünya

Yunan propagandasına 'görüntülü' yanıt: Türk donanması adım adım izliyor

'Görünmez olduğu' ve 'Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurlarınca çekilen görüntüleri, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıları yerle bir etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.