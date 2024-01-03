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Ekonomi

Enflasyon rakamları belli oldu: Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 64,77 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de maaş zammı ortaya çıktı. İşte memur ve emekliler için ortaya çıkan zam oranları ve en düşük memur maaşı..

Kenan Biter
Kenan Biter
10:01 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:24 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını da netleştirecek olan aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı.


Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.


BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI


Anadolu Ajansı Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı enflasyonu beklenti anketine göre; aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 olması bekleniyordu.


MEMUR VE EMEKLİSİNE YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM


Enflasyon rakamının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı da netleşmiş oldu.

Ortaya çıkan enflasyon rakamları sonrası SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 37.50 oranında zam yapılması, memur ve emeklisine ise yüzde 49,25 oranında zam yapılması bekleniyor.


EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI


Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte en düşük memur maaşı da ortaya çıktı. Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı da 32 bin 860 lira oldu.



#Enflasyon
#Aralık ayı enflasyonu
#TÜFE
#Emekli
#Memur
#Maaş zammı
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