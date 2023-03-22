Sosyal güvenlik merkezleri EYT fırtınasını atlattı

SGK Ankara İl Müdürlüğü.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik yolunu açan düzenlemenin yasalaşmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumları (SGK)’da yaşanan başvuru yoğunluğu azaldı. Düzenlemenin üzerinden 18 gün geçti ve SGK merkezlerinin önleri boşaldı. EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de 3 Mart’ta yayınlanarak yürürlüğe girdi.
2,2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLUYOR
EYT düzenlemesinin resmileşmesinin ardından yıllarca bekleyen EYT’lilerin emeklilik müracaatları başladı. EYT, sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge ve prim borçlarının yapılandırılması gibi düzenlemeler sebebiyle SGK personeli son 10 yılının en yoğun günlerini geçiriyor. İlk etapta faydalanacak 2,2 milyon kişi emeklilik için SGK merkezlerine akın etti. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. SGK merkezleri yasal düzenleme öncesinde ise ilk yoğunluğu aralık sonunda doğum ve askerlik borçlanması için yaşadı. Edinilen bilgilere göre 800 bin kişi borçlanma dilekçesi verdi.
10 YILIN EN YOĞUN MESAİSİ
Önce borçlanma, ardından ise emeklilik nedeniyle SGK merkezleri yoğun başvuru aldı. EYT ile emeklilik kapsamında merkez önlerinde ve danışmalarda yaşanan yoğunluk hafiflerken mesai ağırlığı ilgili birimlere kaydı. Hizmet birleştirmeleri nedeniyle dijital ortam dışındaki arşivlerde hareketlilik artarken bağlanacak emekli maaşlarında titiz bir çalışma yürütülüyor. Memurlar yapılan hesaplamalarda yanlışlık olmaması için 2- 3 kontrolden geçiriyor. Hak sahiplerinin ilk maaşlarını nisan ayı itibarıyla alması için tempo sürüyor.