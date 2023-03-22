Sosyal güvenlik merkezleri EYT fırtınasını atlattı

EYT düzenlemesinin resmileşmesinin ardından yıllarca bekleyen EYT’lilerin emeklilik müracaatları başladı. EYT, sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge ve prim borçlarının yapılandırılması gibi düzenlemeler sebebiyle SGK personeli son 10 yılının en yoğun günlerini geçiriyor. İlk etapta faydalanacak 2,2 milyon kişi emeklilik için SGK merkezlerine akın etti. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. SGK merkezleri yasal düzenleme öncesinde ise ilk yoğunluğu aralık sonunda doğum ve askerlik borçlanması için yaşadı. Edinilen bilgilere göre 800 bin kişi borçlanma dilekçesi verdi.