|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Sosyal güvenlik merkezleri EYT fırtınasını atlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ülke genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezleri emekli olmak isteyenlerin izdihamına uğradı. 18 günlük maratonun ardından SGK merkezlerinin önleri boşaldı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
SGK Ankara İl Müdürlüğü.

SGK Ankara İl Müdürlüğü.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik yolunu açan düzenlemenin yasalaşmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumları (SGK)’da yaşanan başvuru yoğunluğu azaldı. Düzenlemenin üzerinden 18 gün geçti ve SGK merkezlerinin önleri boşaldı. EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de 3 Mart’ta yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2,2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLUYOR

EYT düzenlemesinin resmileşmesinin ardından yıllarca bekleyen EYT’lilerin emeklilik müracaatları başladı. EYT, sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge ve prim borçlarının yapılandırılması gibi düzenlemeler sebebiyle SGK personeli son 10 yılının en yoğun günlerini geçiriyor. İlk etapta faydalanacak 2,2 milyon kişi emeklilik için SGK merkezlerine akın etti. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. SGK merkezleri yasal düzenleme öncesinde ise ilk yoğunluğu aralık sonunda doğum ve askerlik borçlanması için yaşadı. Edinilen bilgilere göre 800 bin kişi borçlanma dilekçesi verdi.

10 YILIN EN YOĞUN MESAİSİ

Önce borçlanma, ardından ise emeklilik nedeniyle SGK merkezleri yoğun başvuru aldı. EYT ile emeklilik kapsamında merkez önlerinde ve danışmalarda yaşanan yoğunluk hafiflerken mesai ağırlığı ilgili birimlere kaydı. Hizmet birleştirmeleri nedeniyle dijital ortam dışındaki arşivlerde hareketlilik artarken bağlanacak emekli maaşlarında titiz bir çalışma yürütülüyor. Memurlar yapılan hesaplamalarda yanlışlık olmaması için 2- 3 kontrolden geçiriyor. Hak sahiplerinin ilk maaşlarını nisan ayı itibarıyla alması için tempo sürüyor.



#Ekonomi
#EYT
#Sosyal Güvenlik Kurumu
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.