Sosyal konuta 5.4 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu ana kadar 5 milyon 440 bin sayısına ulaştıklarını duyurdu. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekileceğini belirten Kurum, deprem bölgesindeki şehirlere ayrıcalıklı davranarak, daha fazla kontenjan ayırdıklarını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın merkez Emek Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emek-Aksaray 3'üncü Etap Projesi'nin süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı. Kurum, "Emek-Aksaray Mahallesi aksında inşa ettiğimiz 6 bin konut ve 655 iş yerimizle, örnek bir mahalle olmuştur. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu muhteşem mahalle artık, 75'inci Yıl Bulvarı'na da erişerek, Hatay'ın kalbine uzanan, çok özel bir yaşam alanı olmuştur. Mahallemizi tüm altyapısı ve sosyal donatılarıyla beraber yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.
DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJAN
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Murat Kurum, şunları kaydetti: "10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımıza da Merkez, Antakya ve Defne'de 6 bin 800, Hassa'da 1.500, İskenderun'da 1.354, Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 15 ilçemizde tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız."