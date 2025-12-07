Sosyal konuta 5.4 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın merkez Emek Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emek-Aksaray 3'üncü Etap Projesi'nin süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı. Kurum, "Emek-Aksaray Mahallesi aksında inşa ettiğimiz 6 bin konut ve 655 iş yerimizle, örnek bir mahalle olmuştur. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu muhteşem mahalle artık, 75'inci Yıl Bulvarı'na da erişerek, Hatay'ın kalbine uzanan, çok özel bir yaşam alanı olmuştur. Mahallemizi tüm altyapısı ve sosyal donatılarıyla beraber yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.