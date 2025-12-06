Yeni Şafak
Araç sahipleri hayatlarının şokunu yaşadı: Binlerce lüks araç aynı anda kilitlendi kimse ne olduğunu anlamadı

Rusya’da Porsche sahipleri benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde binlerce araç, uydu bağlantılı güvenlik sisteminin aniden çökmesiyle aynı anda çalışamaz hâle geldi. Sürücüler kontak açamadı, araçlar kendini kilitledi. Kesintinin kaynağı hâlâ tespit edilemedi; uzmanlar olası siber saldırıdan yazılım hatasına kadar birçok ihtimali değerlendiriyor.

Rusya genelindeki birçok
Porsche
marka araç sahibinin, aynı dönem araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadığı bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.


Rolf Servis Müdürü
Yuliya Truşkova
, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Truşkova,
"28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi."
dedi.

Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.



"Kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var"


Truşkova,
"Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var."
diye konuştu.

vto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.


Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.




