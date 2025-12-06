Rusya’da Porsche sahipleri benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde binlerce araç, uydu bağlantılı güvenlik sisteminin aniden çökmesiyle aynı anda çalışamaz hâle geldi. Sürücüler kontak açamadı, araçlar kendini kilitledi. Kesintinin kaynağı hâlâ tespit edilemedi; uzmanlar olası siber saldırıdan yazılım hatasına kadar birçok ihtimali değerlendiriyor.
TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.
Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.
"Kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var"
vto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.
Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.