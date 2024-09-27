Sosyal medya fenomenlerine yüzde 15 vergi

Sosyal medya ve internette içerik üretenlere yönelik gelir vergisi kapsamı genişledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişikle; basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri de kapsayacak.





GEÇERLİLİK TARİHİ: 1 OCAK 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ‘Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergileme usullerini düzenliyor.

İnternet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar da kapsama dahil edildi. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu hizmetlerin sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılmasına imkan sağlandı. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenlerin kazançları vergiye tabi tutuluyor.





BANKALAR HESAPTAN TAHSİL EDECEK

Düzenlemeyle, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs verilmesi, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar da kolay vergileme usulünün kapsamına dahil edildi. Böylece, vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.





2024 yılı için 3 milyon TL'yi aşması gerek

Mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesinden ‘193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi’ alması ve bu istisna belgesiyle bir banka hesabı açtırması gerekiyor. İçerik üreticilerinin hasılatları üzerinden ödedikleri vergi, nihai vergi oluyor, ayrıca beyanname vermelerine gerek olmuyor. Kazançları gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3 milyon lira) aşanların beyanname vermesi ve tarifeye göre vergi ödemeleri gerekiyor.











