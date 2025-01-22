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SPK ve Borsa İstanbul dolandırıcılıklara karşı uyardı

SPK ve Borsa İstanbul dolandırıcılıklara karşı uyardı

16:4822/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
AA
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Dolandırıcılar, SPK ve Borsa İstanbul yetkilisi veya çalışanı gibi davranarak vatandaş ve şirketlerden para talep ediyor.
Dolandırıcılar, SPK ve Borsa İstanbul yetkilisi veya çalışanı gibi davranarak vatandaş ve şirketlerden para talep ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul tarafından telefon dolandırıcılığına ilişkin duyurular yapıldı.


Duyurularda, son günlerde kendisini SPK ve Borsa İstanbul'un yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya bu kuruluşların yöneticilerinin veya personelinin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.



"Suç duyurusunda bulunabilirler"


Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan her iki duyuruda da
"Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler.
" ifadelerine yer verildi.



#dolandırıcılık
#Sermaye Piyasası Kurulu
#SPK

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