Spor salonu mobile taşındı

Gelişen teknoloji, salonlara sığdırılan sporu mobil uygulamalar sayesinde cep telefonunuza taşıyor. Farklı yazılım içeriklerine sahip kişiye özel antremanlar sayesinde spora zamanı olmayanlar ev ortamında egzersiz yapabiliyor. Youtube videoları izlemekle başlayan bu süreç, şimdilerde uzman eğitmenlerin birebir özel ders verdiği uygulamalarla devam ediyor.

Mobil spor uygulamaları kendi sektörünü de besliyor.

PİLATES, YOGA, FITNESS HEPSİ BİR ARADA

Özellikle uzaktan eğitim adı verilen programlarda, belli bir ücret karşılığında online ders alabilirsiniz. Pilates, yoga, fitness gibi onlarca seçenek barındıran bu uygulamaları telefonunuza ücretsiz olarak indirebilir ve spora başlayabilirsiniz. İçeriğindeki onlarca ücretsiz spor hareketi yanında, haftalık, aylık ve yıllık abonelikler gerektiren seçenekler mevcut.

ÜCRETLİ İÇERİKLERE YOĞUN İLGİ

Yıllık 300 liraya ulaşan rakamlara satın aldığınız programlarda farklı egzersizler bulabilirsiniz. Mobil spor uygulamaları yan sektörleri de besliyor. Özellikle fitness eğitmenleri, kaydettikleri farklı videoları bu uygulamalara yüklüyor ve indirme başına para kazanıyor. Eğitmenler başvurdukları programda yer almak için gerekli kriterleri sağlarsa, videoları online satışa sunuluyor. Rakamlar, ders sayısı ve saatine 10 ila 200 lira arasında değişiyor. Kredi kartı ile yaptığınız ödeme sonrasında söz konusu içeriği telefonunuza yükleyip, ev ortamında çalışmaya başlıyorsunuz. İndirme sonra elde edilen kazanç ile gelir paylaşımı modeli ile şirket ve eğitmen arasında dağıtılıyor.

AVRUPA VE ABD’DE POPÜLER

Avrupa ve ABD’de yaygın olan bu sistem sayesinde önemli gelir sağlandığını belirtmek gerekir. Yakın zamanda, ülkemizde de yaygınlaşan online markaları da göreceğiz. Örneğin bir pilates eğitmeni, farklı uygulamalara, değişik içeriklerdeki derslerini yüklüyor ve sonrası beklemeye kalıyor. Talep edenlerin videoları satın alması sonrasında gelir süreci başlıyor. Binlerce indirme sonrasında 2 bin doları aşan kazançlar söz konusu.

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ÜLKEMİZDEKİ 3,5 MİLYAR TL’LİK PAZAR DAHA DA BÜYÜYECEK

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişinin resmi olarak spor salonlarına kayıtlı olduğu fitness sektörü, mobil girişimcilikte sınır tanımıyor. Y kuşağının ilgisine, sağlıklı yaşam modası da eklenince yerini de alıyor. Yoga, crossfit, squat gibi sayısız spor tekniğinin cep telefonu ve tabletlerimizden birebir takip ettiğimiz dönemi yaşıyoruz. 3,5 milyar liraya ulaşan pazarda, yeni yazılımlar sayesinde farklı iş modelleri de çıkıyor. Mobil fitness ve antreman uygulamaları sayesinde pazarın daha da büyümesi bekleniyor.