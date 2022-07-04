Stellantis’in göz bebeği Türkiye: C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıttılar

Türkiye Stellantis Grubu otomotiv markalarının göz bebeği oldu. Kilit pazar olarak görülen Türkiye’ye Stellantis Grubu markalarından Citroen CEO’su Vincent Cobee ve DS CEO’su Beatrice Foucher ziyaret ederken, Opel CEO’su Florian Huettl da bu hafta gelecek. Dünyadaki ilk 5 büyük pazarından biri olan Türkiye’ye verdikleri önemi göstermek için en yeni fastback modeli olan C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıtan Citroen, ilk kez Fransa dışında bir lansmana imza attı. Lansmana Citroen CEO’su Vincent Cobee’de katıldı. Cobee, Türkiye’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Global lansmanı Türkiye’de yaparak verilen önemi göstermeye çalıştıklarını söyleyen Citroen CEO’su Cobee, “Citroen, Avrupa dışında hiç lansman yapmamıştı. Genelde Fransa içerisinde nadiren Fransa dışarısında lansman yapıyorduk. Bu lansmanla kilit pazarlarda dinamizmin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık hem de buraya gelerek Türkiye’nin önemini anlatmak istedik. Biz, Türkiye’nin Citroen için ne kadar dinamik ne kadar iyi yönetilen bir pazar olduğunun farkındayız. Dolayısıyla Citroen olarak her zaman size öncelik vermeye çalışacağız. Bu şekilde Türkiye’yi dünyada en hızlı büyüyen pazar haline getirmek istiyoruz. Citroen Türkiye’nin ilk 5 global pazar arasında yer alması hedefimiz” dedi.

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Vincent Cobee

OTOMOTİVDE KRİZ SÜRECEK

Otomotivin yakın gelecekte de kaos içinde olacağını söyleyen Vincent Cobee sözlerine şöyle devam etti: “Pandemiyi yaşadık, çip krizini yaşıyoruz, yakın zamanda lojistik sorunları yaşadık, hammadde fiyatları sorun oluyor ve bunların üzerine bir de Avrupa’daki ekonomik kriz eklendi. Biz insanların beklentilerini, teknolojiyi önceden görmeye ve bunu onların ulaşabilecekleri şekilde sunmaya çalışıyoruz. Biz Ami’nin global lansmanını 2 yıl önce yaptığımızda çıldırdığımızı düşünüyorlardı fakat bireysel mobiliteyi yüzde 100 elektrikli şekilde getirebilmenin çözümünü sunduk. C4X’te de bunu görüyorsunuz. İnsanların ulaşabileceği bir araç. Dünya kaos halinde ancak biz ihtiyaçları ve beklentileri öngörerek yapıcı bir şekilde bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.”

FOTOĞRAF 8 Globelde birçok ülkede satışlar düşerken, ülkemizde satış adetleri ve pazar payı yükselen Citroen hızlı bir büyüme içinde. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Citroen CEO'su Vincent Cobée, önemli açıklamalarda bulundu. \"Gelişimin asıl nedeni Citroën Türkiye'nin performansı\" açıklaması yapan CEO, \"Türkiye'deki ekip, Hem hacim hem pazar payı olarak büyümeyi başardı. Onları tebrik etmek, kutlamak için ve performanslarına desteğimi de vermek için buradayım. Ami'yi ilk etapta Türkiye'ye lanse etmeyi planlamıyorduk. Ancak Türkiye'deki ekibin tutkusu karşısında yerel operasyonlarla yaptığımız konuşmalar sonrası bunu gerçekleştirdik. Bizlerle konuşuyorlar ve bize haksızsınız, yapılması gereken doğru şey budur diyebiliyorlar. Umuyorum ki bu konuda başarılı olacağız\" dedi. TÜRKİYE KİLİT ROLDE <br><br>\"Türkiye, muhtemelen Citroën'in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından bir tanesi olma potansiyeline sahip. Hedefimiz bunu başarmak\" diye konuşan CEO, \"Türkiye'de eylül ayından itibaren elektrikli C4 modelini satmaya başlayacağız.\" açıklaması yaptı. \"Bu yaz aylarında Citroen'in global bir yeni model tanıtımını Türkiye'de yapacağız\" açıklaması yapan Vincent Cobée, \"Dünya basını Türkiye'ye gelip, modeli Türkiye'de kullanacak.\" dedi. \"TÜRKİYE MEDENİYETİN DOĞUM NOKTASI\"<br><br>Neden Türkiye'de yapacaklarını açıklayan Cobée, \"Burası birçok medeniyetin doğum noktası, beşiği. Ancak yalnızca bununla kalmıyor, aynı zamanda büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz havzasına, Avrupa'yla, Kuzey Afrika'yla Türkiye'ye ve etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak. Dolayısıyla belki bu şekilde Türk pazarının özüne yanıt vermiş olacağız.\" açıklamalarında bulundu. Otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti İstanbul'a gelen Citroen CEO'su Vincent Cobée, yeni çalıştıkları modelin dünya lansmanını haziran ayında burada yapacaklarını ilk kez dünyaya duyurdu. Citroen, satışlarını hızlandırdığı Türkiye'yi dünyadaki en büyük 5. pazarı yapmayı hedefliyor. Türkiye, markanın küresel büyüme stratejisinde de önemli bir rol oynayacak.

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