Ekonomi Stellantisin göz bebeği Türkiye C4Xi İstanbuldan dünyaya tanıttılar
OTOMOTİV

Stellantis’in göz bebeği Türkiye: C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıttılar

Stellantis Grubu, Türkiye’ye adeta çıkarma yapıyor. Citroen CEO’su Vincent Cobee ve DS CEO’su Beatrice Foucher’in ardından Opel CEO’su Florian Huettl da Türkiye’yi ziyaret edecek. En yeni modeli olan fastback C4X’i ilk kez Fransa dışına çıkarak İstanbul’dan dünyaya tanıtan Citroen CEO’su Vincent Cobee, “Türkiye bizim için kilit pazar” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Stellantis’in göz bebeği Türkiye: C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıttılar
Citroen C4X

Türkiye Stellantis Grubu otomotiv markalarının göz bebeği oldu. Kilit pazar olarak görülen Türkiye’ye Stellantis Grubu markalarından Citroen CEO’su Vincent Cobee ve DS CEO’su Beatrice Foucher ziyaret ederken, Opel CEO’su Florian Huettl da bu hafta gelecek. Dünyadaki ilk 5 büyük pazarından biri olan Türkiye’ye verdikleri önemi göstermek için en yeni fastback modeli olan C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıtan Citroen, ilk kez Fransa dışında bir lansmana imza attı. Lansmana Citroen CEO’su Vincent Cobee’de katıldı. Cobee, Türkiye’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Global lansmanı Türkiye’de yaparak verilen önemi göstermeye çalıştıklarını söyleyen Citroen CEO’su Cobee, “Citroen, Avrupa dışında hiç lansman yapmamıştı. Genelde Fransa içerisinde nadiren Fransa dışarısında lansman yapıyorduk. Bu lansmanla kilit pazarlarda dinamizmin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık hem de buraya gelerek Türkiye’nin önemini anlatmak istedik. Biz, Türkiye’nin Citroen için ne kadar dinamik ne kadar iyi yönetilen bir pazar olduğunun farkındayız. Dolayısıyla Citroen olarak her zaman size öncelik vermeye çalışacağız. Bu şekilde Türkiye’yi dünyada en hızlı büyüyen pazar haline getirmek istiyoruz. Citroen Türkiye’nin ilk 5 global pazar arasında yer alması hedefimiz” dedi.

Vincent Cobee
Vincent Cobee

OTOMOTİVDE KRİZ SÜRECEK

Otomotivin yakın gelecekte de kaos içinde olacağını söyleyen Vincent Cobee sözlerine şöyle devam etti: “Pandemiyi yaşadık, çip krizini yaşıyoruz, yakın zamanda lojistik sorunları yaşadık, hammadde fiyatları sorun oluyor ve bunların üzerine bir de Avrupa’daki ekonomik kriz eklendi. Biz insanların beklentilerini, teknolojiyi önceden görmeye ve bunu onların ulaşabilecekleri şekilde sunmaya çalışıyoruz. Biz Ami’nin global lansmanını 2 yıl önce yaptığımızda çıldırdığımızı düşünüyorlardı fakat bireysel mobiliteyi yüzde 100 elektrikli şekilde getirebilmenin çözümünü sunduk. C4X’te de bunu görüyorsunuz. İnsanların ulaşabileceği bir araç. Dünya kaos halinde ancak biz ihtiyaçları ve beklentileri öngörerek yapıcı bir şekilde bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.”

Otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti
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Globelde birçok ülkede satışlar düşerken, ülkemizde satış adetleri ve pazar payı yükselen Citroen hızlı bir büyüme içinde.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Citroen CEO'su Vincent Cobée, önemli açıklamalarda bulundu.
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\"Gelişimin asıl nedeni Citroën Türkiye'nin performansı\" açıklaması yapan CEO, \"Türkiye'deki ekip, Hem hacim hem pazar payı olarak büyümeyi başardı. Onları tebrik etmek, kutlamak için ve performanslarına desteğimi de vermek için buradayım. Ami'yi ilk etapta Türkiye'ye lanse etmeyi planlamıyorduk. Ancak Türkiye'deki ekibin tutkusu karşısında yerel operasyonlarla yaptığımız konuşmalar sonrası bunu gerçekleştirdik. Bizlerle konuşuyorlar ve bize haksızsınız, yapılması gereken doğru şey budur diyebiliyorlar. Umuyorum ki bu konuda başarılı olacağız\" dedi.
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TÜRKİYE KİLİT ROLDE <br><br>\"Türkiye, muhtemelen Citroën'in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından bir tanesi olma potansiyeline sahip. Hedefimiz bunu başarmak\" diye konuşan CEO, \"Türkiye'de eylül ayından itibaren elektrikli C4 modelini satmaya başlayacağız.\" açıklaması yaptı.
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\"Bu yaz aylarında Citroen'in global bir yeni model tanıtımını Türkiye'de yapacağız\" açıklaması yapan Vincent Cobée, \"Dünya basını Türkiye'ye gelip, modeli Türkiye'de kullanacak.\" dedi.
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\"TÜRKİYE MEDENİYETİN DOĞUM NOKTASI\"<br><br>Neden Türkiye'de yapacaklarını açıklayan Cobée, \"Burası birçok medeniyetin doğum noktası, beşiği. Ancak yalnızca bununla kalmıyor, aynı zamanda büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz havzasına, Avrupa'yla, Kuzey Afrika'yla Türkiye'ye ve etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak. Dolayısıyla belki bu şekilde Türk pazarının özüne yanıt vermiş olacağız.\" açıklamalarında bulundu.
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Otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti
İstanbul'a gelen Citroen CEO'su Vincent Cobée, yeni çalıştıkları modelin dünya lansmanını haziran ayında burada yapacaklarını ilk kez dünyaya duyurdu. Citroen, satışlarını hızlandırdığı Türkiye'yi dünyadaki en büyük 5. pazarı yapmayı hedefliyor. Türkiye, markanın küresel büyüme stratejisinde de önemli bir rol oynayacak.

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili oldu: Her bir dakikada iki adet satıldı
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Citroen'in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami, Türkiye yollarına 219 bin TL'lik fiyat etiketi ile çıktı.
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100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bu süre içerisinde ikonik bir marka haline gelen Citroen, ulaşım gereksinimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ederken bir ilke daha imza attı.<br>
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'Yoğun talep, doğru karar verdiğimizi gösteriyor'<br><br>Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami'nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
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'Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.'
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Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkanı<br><br>Müşteriler, Ami'yi web sitesi üzerinden bayilerin de entegre olduğu bir sistem aracılığıyla satın alıyor. Bütün bu yolculuğun sonunda ise online olarak satın alınan Ami'ler müşterilerin istedikleri adreslere teslim ediliyor.<br>
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Araç, 45 kmsaate kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet.
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Elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyan, şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan araç, tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.
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5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebilen araç için, 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.
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5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebilen araç için, 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.
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CITROEN AMI FİYATI NE KADAR?<br>Fransa'da 6 bin 900 eurodan satılan Citroen Ami, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.<br><br>
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) muaf tutulduğu Citroen Ami'nin Türkiye'de otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçişinin yasak olduğunu belirtelim.
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CITROEN AMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ<br>2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan ve bagajı bulunmayan Citroen Ami, 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler ile satışa sunulan araç, 2.41 metre uzunluk, 1.39 metre genişlik ve 1.52 metre yüksekliğe sahip.<br><br>
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Citroen Ami'nin 2 yıl ve sınırsız kilometre garantisi bulunuyor. Aracın bataryalarında da 3 yıl ve 40 bin km garantisi bulunuyor. PSA Türkiye'nin bu araca özel kasko ürünü çalışmaları ise devam ediyor.
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* Çevreci bir otomobil, yüzde 100 elektrikli ve parçaları üretilirken geri dönüşümlü malzeme tercih edilmiş.<br><br>* 2 kişilik bir otomobil, arka koltuk sırası yok, 2 kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal<br>* 70 km menzili var. Otoyollardan ve köprülerde geçmesi yasak, semtler arası seyahat için yeterli<br>* Önden çekişli bir otomobil<br>* Motoru 8 beygir güç üretiyor<br>* Düşük motor gücü ve hızlanmaya sahip, 45 km maksimum hızlanması var<br>* 485 kg ağırlığında olan otomobil, neredeyse bir scooter gibi<br>* Avrupa'da 16 yaş ve üzeri için ehliyetsiz kullanılabilirken Türkiye'de B1 ehliyet şart bulunuyor<br>* Vites kolu veya debriyaj yok, sürüş özellikleri yalın
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili oldu: Her bir dakikada iki adet satıldı
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili Citroen geçen yıl aralık ayının sonundan bu yana kurumsal müşterilere satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite aracı Ami'yi perakende satışa sunmasından kısa bir süre sonra ilk 50 araçlık parti tükendi. Citroen'den yapılan açıklamaya göre, online satışa açılmasından 25 dakika sonra ilk parti araçların tamamı tükenerek her 1 dakikada 2 Citroen Ami satışı gerçekleştirildi.

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