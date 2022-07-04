Stellantis’in göz bebeği Türkiye: C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıttılar
Stellantis Grubu, Türkiye’ye adeta çıkarma yapıyor. Citroen CEO’su Vincent Cobee ve DS CEO’su Beatrice Foucher’in ardından Opel CEO’su Florian Huettl da Türkiye’yi ziyaret edecek. En yeni modeli olan fastback C4X’i ilk kez Fransa dışına çıkarak İstanbul’dan dünyaya tanıtan Citroen CEO’su Vincent Cobee, “Türkiye bizim için kilit pazar” dedi.
Türkiye Stellantis Grubu otomotiv markalarının göz bebeği oldu. Kilit pazar olarak görülen Türkiye’ye Stellantis Grubu markalarından Citroen CEO’su Vincent Cobee ve DS CEO’su Beatrice Foucher ziyaret ederken, Opel CEO’su Florian Huettl da bu hafta gelecek. Dünyadaki ilk 5 büyük pazarından biri olan Türkiye’ye verdikleri önemi göstermek için en yeni fastback modeli olan C4X’i İstanbul’dan dünyaya tanıtan Citroen, ilk kez Fransa dışında bir lansmana imza attı. Lansmana Citroen CEO’su Vincent Cobee’de katıldı. Cobee, Türkiye’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Global lansmanı Türkiye’de yaparak verilen önemi göstermeye çalıştıklarını söyleyen Citroen CEO’su Cobee, “Citroen, Avrupa dışında hiç lansman yapmamıştı. Genelde Fransa içerisinde nadiren Fransa dışarısında lansman yapıyorduk. Bu lansmanla kilit pazarlarda dinamizmin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık hem de buraya gelerek Türkiye’nin önemini anlatmak istedik. Biz, Türkiye’nin Citroen için ne kadar dinamik ne kadar iyi yönetilen bir pazar olduğunun farkındayız. Dolayısıyla Citroen olarak her zaman size öncelik vermeye çalışacağız. Bu şekilde Türkiye’yi dünyada en hızlı büyüyen pazar haline getirmek istiyoruz. Citroen Türkiye’nin ilk 5 global pazar arasında yer alması hedefimiz” dedi.
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OTOMOTİVDE KRİZ SÜRECEK
Otomotivin yakın gelecekte de kaos içinde olacağını söyleyen Vincent Cobee sözlerine şöyle devam etti: “Pandemiyi yaşadık, çip krizini yaşıyoruz, yakın zamanda lojistik sorunları yaşadık, hammadde fiyatları sorun oluyor ve bunların üzerine bir de Avrupa’daki ekonomik kriz eklendi. Biz insanların beklentilerini, teknolojiyi önceden görmeye ve bunu onların ulaşabilecekleri şekilde sunmaya çalışıyoruz. Biz Ami’nin global lansmanını 2 yıl önce yaptığımızda çıldırdığımızı düşünüyorlardı fakat bireysel mobiliteyi yüzde 100 elektrikli şekilde getirebilmenin çözümünü sunduk. C4X’te de bunu görüyorsunuz. İnsanların ulaşabileceği bir araç. Dünya kaos halinde ancak biz ihtiyaçları ve beklentileri öngörerek yapıcı bir şekilde bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.”