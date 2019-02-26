Sterlin euro karşısında 21 ayın en yüksek düzeyine tırmandı

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Londra’da milletvekillerine enflasyondaki geçici zayıflığın geride kaldığını ve enflasyon oranının yüzde 2.0’nin olan hedefin üzerine çıkacağını söyledi.
Carney, şu an piyasalarda bir likidite sıkıntısı olmadığını ve ekonominin dirençli olduğunu belirtti. Ekonominin öngörülen yönde ilerlemesi durumunda BoE’nin faiz artırımına gideceğini ve ülkenin anlaşmasız bir Brexit olması durumunda tahmini enflasyonun destekleneceğini belirtti.
Başbakan Theresa May, partisinden gelen baskılar etkisiyle Brexit tarihini erteleyeceği öngörülüyor.