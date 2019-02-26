Ekonomi Sterlin euro karşısında 21 ayın en yüksek düzeyine tırmandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Sterlin euro karşısında 21 ayın en yüksek düzeyine tırmandı

Sterlin salı günü artışına devam etti ve euro karşısında 24 Mayıs 2017 tarihinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Brexit sürecine rağmen sterlin euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor.
Brexit sürecine rağmen sterlin euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Londra’da milletvekillerine enflasyondaki geçici zayıflığın geride kaldığını ve enflasyon oranının yüzde 2.0’nin olan hedefin üzerine çıkacağını söyledi.

Carney, şu an piyasalarda bir likidite sıkıntısı olmadığını ve ekonominin dirençli olduğunu belirtti. Ekonominin öngörülen yönde ilerlemesi durumunda BoE’nin faiz artırımına gideceğini ve ülkenin anlaşmasız bir Brexit olması durumunda tahmini enflasyonun destekleneceğini belirtti.

Başbakan Theresa May, partisinden gelen baskılar etkisiyle Brexit tarihini erteleyeceği öngörülüyor.

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