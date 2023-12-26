Ulusal Su Kurulu toplantısında su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli planların temeli atıldı. Türkiye’nin su verimliliği konusunda rotasını oluşturacak kurulun ilk toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurulda su arzına ilişkin plan, politika ve stratejilerin oluşturulacağını, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikaların belirleneceğini belirtti.

YÜZDE 78 RİSKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

DSİ’de yapılan toplantıda Yumaklı, “Su kullanımlarımız bu şekilde gider ve iklim değişikliği etkileri de artarak devam ederse, 6 yıl sonra toplam nüfusumuzun yüzde 49'u, sulanan tarım alanlarının ise yüzde 78'i su yetersizliği riski ile karşı karşıya kalacak. Bu durumla yüzleşmemek için risk krize dönüşmeden yönetmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SU TAHSİSLERİ ELE ALINACAK

Ulusal Su Kurulu ile su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturulacağını söyleyen Yumaklı, “Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek. Havza ölçekli yönetim planlarının uygulanması ile su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alınacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesi ile sektörel su tahsisleri konuları da değerlendirilecek. Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği planları ile içme ve kullanma suyunun kalitesi ve güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere sahip bir kurul oluşturuldu” şeklinde konuştu.

SU SINIRSIZ DEĞİL

Dünyanın suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısıyla hareket edildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, “Hızlı tüketim ve kirliliğin yanı sıra sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle kullanılabilir temiz su günden güne azalıyor” diye konuştu. Yumaklı son 21 yılda su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için birçok yatırımı ve çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, tedbir aldıklarını ve bu tedbirlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ülkemiz su stresi altında

Ülkemizde yıllık kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.313 metreküp olduğunu belirten Yumaklı, “Dikkatinizi çekmek isterim; kullandığımız değil, kullanabileceğimiz kişi başı azami su miktarını ifade etmekte. Bu değer, uluslararası göstergelere göre ülkemizin su stresi altında olduğunun bir göstergesi. Yani ülkemizin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna düşmesi mümkün” dedi.







