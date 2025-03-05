Şubatta ihracat 20,8 milyar dolar

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de geçen ay 35 ilin ihracatını artırdığını bildirdi. Gültepe, “Niğde ve Erzincan tarihlerinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştı. Şubatta ilk kez ihracat yapan firma sayısı ise bin 46 oldu. Ayrıca, 77 ülkeye ihracat yüzde 10'un üzerinde arttı. Genel tabloda 104 ülkeye ihracat yükseldi. Ürdün, Portekiz ve Malezya'ya rekorlar kırdık" dedi. Gültepe’nin verdiği bilgiye göre, en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv, 3 milyar dolarla şubat ayında da liderliğini korudu. Otomotivi 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 360 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. İlk 5’te yer almamakla birlikte geçen ay mücevher ile savunma ve havacılık sektörlerinin ihracata katkısının altını çizen Gültepe, “Geçen ay mücevher ihracatımız yüzde 381 artışla 862 milyon dolara, savunma ve havacılık ihracatımız ise yüzde 134 artışla 434 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.