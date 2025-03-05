Şubatta ihracat 20,8 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki sınırlı düşüşte takvim etkisi ve zorlu kış mevsimi şartlarının belirleyici olduğunu vurguladı. Bolat, 2025 yılının ilk iki ayına bakıldığında ise ihracatın yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, şubat ayı ihracat rakamlarını dün Ankara'da açıkladı. 2025 Şubat ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolar olduğunu ifade eden Bakan Bolat, “Şubat zor bir aydı, kar, don, buz nedeniyle kara yolları kapandı. Önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl ise şubat ayını 28 gün yaşadık. 2024 yılında da şubat 28 gün olsaydı ihracatımız 19,9 milyar dolar olacaktı ve biz bugün yüzde 5’lik artış ile yeni bir rekor açıklayacaktık” diye konuştu.
SON 21 AYIN 13’ÜNDE REKOR
Bolat, mal ihracatında son 21 ayın 13'ünde rekorlar kırıldığını hatırlatarak, “Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 milyon dolar artıdayız, yaklaşık 42 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu da yüzde 2,1 artış anlamına geliyor. Yani ihracatımız yılın ilk iki ayında yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar oldu" dedi.
ALTIN VE DOĞAL GAZ HARİÇ AÇIK AZALDI
Şubat ayı ithalatının ise 28,9 milyar dolar olduğu bilgisini veren Bolat, “Geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda 1 milyar dolarlık artış var, yani yüzde 3,8'lik artış gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ithalatta yüzde 6'lık artış yaşandı. Altın ve doğal gazı çıkardığımızda dış ticaret açığımızda azalma söz konusu” ifadelerini kullandı.Bolat, şubat ayı dış ticaret açığının 8,2 milyar dolar olduğunu dile getirdi.
EKONOMİK PROGRAM SONUÇ VERİYOR
Ekonomi programının olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerinin altını çizen Bolat, 2024 yılındaki gerçekleştirilen yüzde 3,2’lik büyümede net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,1 puan olduğuna dikkat çekti.
AVRUPA’YA İHRACAT YÜZDE 4 YÜKSELDİ
Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın ocak-şubat döneminde yüzde 3,9 arttığına işaret eden Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkeler bazında Almanya 13,5 milyar dolar yüzde 8,13 payla birinci sırada. Bu ülkeyi sırasıyla, ABD Birleşik Krallık, İtalya ve Irak izliyor. İki ayda ihracatta en çok artış gösteren ülkeler sırasıyla, 789 milyon dolar artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 371 milyon dolarla Birleşik Krallık, 208 milyon dolarla Slovenya, 191 milyon dolarla Yunanistan ve 190 milyon dolarla Ürdün oldu. Ayrıca yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 7,9 milyar dolar azalarak 84,9 milyar dolara geriledi. İhracatımızın son bir yılda ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,6 oldu."
77 ülkeye dış satım %10'dan fazla arttı
- TİM Başkanı Mustafa Gültepe de geçen ay 35 ilin ihracatını artırdığını bildirdi. Gültepe, “Niğde ve Erzincan tarihlerinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştı. Şubatta ilk kez ihracat yapan firma sayısı ise bin 46 oldu. Ayrıca, 77 ülkeye ihracat yüzde 10'un üzerinde arttı. Genel tabloda 104 ülkeye ihracat yükseldi. Ürdün, Portekiz ve Malezya'ya rekorlar kırdık" dedi. Gültepe’nin verdiği bilgiye göre, en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv, 3 milyar dolarla şubat ayında da liderliğini korudu. Otomotivi 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 360 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. İlk 5’te yer almamakla birlikte geçen ay mücevher ile savunma ve havacılık sektörlerinin ihracata katkısının altını çizen Gültepe, “Geçen ay mücevher ihracatımız yüzde 381 artışla 862 milyon dolara, savunma ve havacılık ihracatımız ise yüzde 134 artışla 434 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.