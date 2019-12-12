Suriye pazarını Irak’la kapattık

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Mersin’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uğur, Akdeniz’de yapılan ihracatın son dönem verilerini ve Türkiye’nin ihracatta atağa kalktığı yeni ürün ve pazarları paylaştı.

IRAK YILDIZ PAZAR OLDU

Hayri Uğur, AKİB’in Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinde faaliyet gösteren 8 ihracatçı birliğin çatı kuruluşu olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Birliğimiz, kasım ayında 1 milyar 219 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB olarak bu yıl ocak-kasım dönemindeki ihracatımız yüzde 8,5 oranında artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itibarıyla 12 aylık ihracat performansımız ise yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı. 2020 için ihracat hedefimiz de 15,2 milyar dolar. Tüm kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Bu dönemde Irak’ta yüzde 8,3 artış yakaladık ve 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Irak’ı 94 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 85 milyon dolarla Mısır izledi. AKİB olarak Kasım ayında Fransa, Fas ve İspanya’ya ihracatımızı rekor düzeyde arttırdık. 56 milyon dolar ve yüzde 303 artışla Fransa, 28,5 milyon dolar ve yüzde 213 artışla Fas, 72 milyon dolar ve yüzde 67 artışla İspanya, ihracatımızı en fazla arttırdığımız ülkeler oldu.”

SURİYE DURMA NOKTASINDA

Uğur, Suriye’de yaşanan olayların bölge ihracatına etkisine ilişkin, “Türkiye’de Suriye’ye ihracatımız kapanma noktasında, biz de de tabi gerileme var, son 12 ayda yüzde 13’lük bir gerileme var. Bölgede yaşananlardan dolayı oraya girmek, muhatap bulmak çok zor hale geldi. Suriye bizim çok önemli bir pazarımızdı, yıllar içinde milyar dolardan 300-400 milyon dolar seviyesine düştük. Suriye pazarında yaşadığımız kayıbı Irak pazarına kaydırdık” değerlendirmesinde bulundu.

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AKDENİZ'İN LİDERİ KİMYA

Türk ihracatçısının dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları ile küresel arenadaki pozisyonunu daha iyi noktalara taşıdığını vurgulayan Uğur, AKİB’in 11 aylık sektörel ihracat rakamlarını da paylaştı. Uğur, bu yılın ocak-kasım döneminde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 4 milyar 597 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 3 milyar dolar, ihracat rakamına ulaştığını ifade etti. Hayri Uğur, “Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 1 milyar 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 958,4 milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 861 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 776 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 320 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 265 milyon dolar ihracat performansı sergiledi. Türkiye ihracatı ilk 11 ayda yüzde 1,77 artarken, AKİB olarak ihracatımızı yüzde 8,5 oranında artırma başarısı gösterdik” diye konuştu.

AVOKADO İHRACATI 35 KAT ARTTI

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Çukurova topraklarında son yıllarda tropikal meyvelerin üretiminin yaygınlaştığını ve dünya pazarlarına ihraç ettiklerini anlattı. Akdeniz ikliminin tropikal meyve üretimine elverişli olduğunu, bu alanda avokado, mango ve pitaya da başarılı sonuçlar elde eden üreticilerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Uğur, “Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47’sinin, narenciye ihracatının da yüzde 79’unun gerçekleştirildiği Akdeniz bölgemizde avokado, mango ve pitaya başta olmak üzere tropikal meyve ihracatımız gözle görülür şekilde yükselmeye başladı. Türkiye bakliyat ihracatının da önemli kısmını bölgemiz gerçekleştiriyor. 2015 yılında 31 bin dolar olan avokado ihracatımız bu yılın 11 ayında 1 milyon 100 bin dolara yükseldi. Bir başka değişle, bu meyvedeki ihracat performansımızı 35 kat artırdık. Yine tropikal meyvelerden olan mango ve pitayada yok denecek kadar olan ihracatımız 16 bin dolar seviyelerine geldi. Tropikal meyve üretiminin bölgemizde hızla yaygınlaşacağını, buna bağlı olarak ihracatımızı çeşitlendireceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu. AKİB Başkanı Türkiye’nin avokadoda en büyük 4 pazarının Rusya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan olduğunu aktardı.