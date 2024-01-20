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Ekonomi

Sütte eylem planı hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sütte piyasa istikrarını sağlayacak Çiğ Süt Eylem Planı’nı başlattıklarını açıkladı. 2024-2028 dönemine ilişkin hayvancılık yol haritasını da yakında paylaşacaklarını belirten Yumaklı, “Amacımız; kayıtlı, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik temelleri üzerine oturmuş bir hayvancılık sektörünü oluşturmak” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:09 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı.
İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiğ sütte piyasa istikrarını sağlayacak Çiğ Süt Eylem Planı’nı başlattıklarını açıkladı. Antalya’da dün başlayan ve 3 gün sürecek Ulusal Süt Çalıştayı’nda konuşan Yumaklı, önümüzdeki günlerde 2028’e kadar olan hayvancılık yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını da söyledi.

AMACIMIZ VERİM VE KALİTE

Yumaklı, son birkaç ayda üretimin planlanmasından sözleşmeli üretime, kullanılmayan arazilerin işlenebilmesinden Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) problemlerin ortadan kaldırılmasına kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerde, 2024-2028 dönemine ilişkin hayvancılık yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Üreticimizi ve tüketicimizi koruyup kollayacak yol haritasını sektörümüzün katkılarıyla hazırladık, bitti. Amacımız; kayıtlı, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik esasına uygun, bu temeller üzerine oturmuş bir hayvancılık sektörünü oluşturmak.”

AB KRİTERLERİNE UYGUN SÜT

Kamuoyu ile paylaşılacak hayvancılık yol haritasında süt sektörünün öneminin çok fazla olduğuna vurgu yapan Bakan Yumaklı şunları kaydetti: “Özellikle verim ve kalitenin artırılması başlığını çok önemsiyoruz. Çünkü kayıplarımıza baktığımız zaman, burada büyük bir sorunumuz olduğunu görüyoruz. Eylem planımızla süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması ve piyasa istikrarının sağlanmasını, üreticilerimizin güçlendirilmesini ve çiğ sütün AB kriterlerine uygun hale getirilmesini bekliyoruz.”

Hayvancılığa destek bütçesi 19 milyar LİRA

Hayvancılıkta rekabet gücünü artırmak adına önemli destekler geliştirdiklerini belirten Yumaklı, “Son 21 yılda sektöre verilen destek rakamı 312 milyar lira, 2024 yılında bu rakam 19,1 milyar lira olarak gerçekleşecek. Yetiştiricilerimizin kullandığı kredi büyüklüğü yaklaşık 114 milyar lira. TARSİM’in de hayvancılıkla alakalı karşıladığı hasar tazminatı tutarı 16 milyar lira. Kırsal kalkınma yatırımları var, yaklaşık 93 bin projeye 95 milyar liralık hibe desteği sağladık. Çayır-mera ıslahlarında 20 milyon dekar alanı ıslah ettik. Kaba yem ihtiyacının karşılanma oranı yüzde 69’dan yüzde 92’ye yükseldi” dedi.

Türk ürünleri markalaşacak

Türkiye’de 200’den fazla peynir çeşidinin ve yüzlerce süt ürününün üretildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, bu ürünlerin markalaşması gerektiğini söyledi. Yumaklı, “Markalaşmak demek; kalite demek, verimlilik demek, sürdürülebilirlik demek, sektöre yatırım demektir. Ürünlerimizin markalaşmasıyla birçok sorunun üstesinden gelmiş olacağımıza inanıyorum” dedi.


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#İbrahim Yumaklı
#Süt
#Süt Ürünleri
#Tarım
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