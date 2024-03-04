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Ekonomi

Tahıl Koridoru dünyaya model

Rusya'nın tahılı Türkiye’de işlendikten sonra Afrika’ya ulaşırken, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traoré, “Bu sistem dünyaya örnek bir model” dedi.

Canberk Doğan
04:00 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:52 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin, canlandırılması için büyük çaba harcadığı Tahıl Koridoru'nun önemi konusunda Afrika’dan dikkat çekici mesajlar geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyada gıda krizine yol açmasını önlemek amacıyla Türkiye’nin girişimleriyle BM denetiminde Karadeniz’de kurulan Tahıl Koridoru'ndan Afrika’ya milyonlarca ton tahıl ve işlenmiş un çıkışı sağlandı. 1 milyon ton tahılın indirimli fiyat üzerinden Türkiye'ye gönderilmesini ve burada işlendikten sonra Afrika ülkelerine taşınmasını Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traoré, “Bu sistem dünyaya örnek bir model” dedi.

Karamoko Jean Marie Traoré

RUSYA İLE ORTAKLIK SÜRECEK

Antalya Diplomasi Forumu’nda katılan ve tahılın işlenerek Afrika’ya gönderilmesine değinen Traoré, konuya ilişkin özel açıklamalar yaptı. Tahılın Türkiye’den işlenerek Afrika’ya ulaşmasının güzel bir iş birliği olduğunun altını çizen Traoré, “Rusya ile bu ortaklığı sürdürmek niyetindeyiz” dedi. Tahıl koridoru konusunda Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Traoré, şunları söyledi: “Burkino Faso ile Rusya özel bir ortaklığa sahipler. Bu noktada, çoktan pek çok alanda sonuca ulaştık. Ve bu modelde (tahıl koridoru) bir iş birliğinin dünyaya uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ülkeler arasında güzel bir perspektif var. Dışişleri Bakanı olarak, Rusya olan ilişkilerimizi olumlu olarak değerlendiriyorum. Özellikle, bize olan yaklaşımları her iki tarafın kimliğine karşı oldukça saygılı, işbirlikçi ve açık. Geleceği olan bir ortaklık.”



#Tahıl Koridoru
#Ekonomi
#Ticaret
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