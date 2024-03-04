Tahıl Koridoru dünyaya model

Antalya Diplomasi Forumu’nda katılan ve tahılın işlenerek Afrika’ya gönderilmesine değinen Traoré, konuya ilişkin özel açıklamalar yaptı. Tahılın Türkiye’den işlenerek Afrika’ya ulaşmasının güzel bir iş birliği olduğunun altını çizen Traoré, “Rusya ile bu ortaklığı sürdürmek niyetindeyiz” dedi. Tahıl koridoru konusunda Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Traoré, şunları söyledi: “Burkino Faso ile Rusya özel bir ortaklığa sahipler. Bu noktada, çoktan pek çok alanda sonuca ulaştık. Ve bu modelde (tahıl koridoru) bir iş birliğinin dünyaya uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ülkeler arasında güzel bir perspektif var. Dışişleri Bakanı olarak, Rusya olan ilişkilerimizi olumlu olarak değerlendiriyorum. Özellikle, bize olan yaklaşımları her iki tarafın kimliğine karşı oldukça saygılı, işbirlikçi ve açık. Geleceği olan bir ortaklık.”