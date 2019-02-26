Ekonomi İstanbuldaki taksi ve minibüslerle ilgili önemli karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taksi ve minibüslerde yaş sınırları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşımda kullanılan minibüs, taksi ve taksi dolmuşların yaş sınırlarını yükseltti. Karara göre minibüslerde yaş sınırı 10'dan 12'ye, taksilerde 8'den 10 yıla çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

UKOME'nin ilgili kararında, "Toplu ulaşımda kullanllan taşıtlarm ekonomik ömürlerinin sonuna kadar kullanılması, mevcut taşımacıların ekonomik gelişmelerden en az şekilde etkilenmesi amacıyla" toplu ulaşımda kullanılan taşıt yaş sınırlarının yükseltilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Buna göre;

- 10 yıl olan minibüslerin yaş sınırları 12 yıla,
- 8 yıl olan taksi dolmuşların 10 yıla,
- 5 yıl olan sarı veya bordo renkli taksiler 6 yıla,
- 8 yıl olan turkuaz ve siyah renkli olan taksiler ise 9 yıla çıkartıldı.

Taşıtların yaş sınırlarına taşıtların hibrit olması durumunda ilave 1, yüzde 100 elektrik motorlu olması durumunda ise ilave 2 yaş eklenilmesi kararı da alındı.
Taşıtlarda yıpranma fazla olursa neler yapılacak
Taşımacılık faaliyetleri esnasında taşıtlardaki yıpranmanın fazla olması ve vatandaşların ALO 153 Beyaz Masa'ya konu hakkında sıklıkla başvurması nedeniyle taşıtların yaş sınırı uygun olsa dahi toplu ulaşım aracı olarak kullanılması konusunda karar vermek üzere Taşıt Uygunluk Kurulu oluşturulmasına karar verildi.

  • UKOME, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, İSTESOB, TŞOF temsilcilerinden oluşacak bir alt komisyonun kurulmasına, komisyonun vereceği karar doğrultusunda araçlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmesinin koşul, süre ve diğer hususların belirlenmesi kararı aldı.

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
EKONOMİ
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaş sınırları yükseltildi

Yaş sınırları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

​Türkiye, Dynamic Manta'da varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.
Sınav jokerlerine gözaltı

Sınav jokerlerine gözaltı

​12 ilde başlatılan operasyonda 54 kişi yakalandı.

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

​ABD ve AB'nin baskısına karşı B Planı gündemde.
Enkazdan yeni görüntüler

Enkazdan yeni görüntüler

​Sala'yı taşıyan uçakla ilgili önemli gelişme.
DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

​İçişleri Bakanı Soylu operasyonun detayını açıkladı.
Savunmada ihracat seferberliği

Savunmada ihracat seferberliği

​70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği yapıldı.
3 kişiyle başladı

3 kişiyle başladı

​12 şubede bin çalışan ile lezzet yolculuğu sürüyor.
Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

​Bilim insanlarından uyarı: Daha şiddetli olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.