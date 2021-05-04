Tam isabet: HİSAR-A füzesinden büyük başarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne yaptığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı.