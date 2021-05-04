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Ekonomi Tam isabet HİSAR-A füzesinden büyük başarı
SAVUNMA SANAYİ

Tam isabet: HİSAR-A füzesinden büyük başarı

Milli Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A füzesinin atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tam isabet: HİSAR-A füzesinden büyük başarı
HİSAR-A

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu."

  • HİSAR-A Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında füze sistemi, Roketsan tarafından geliştirildi.

Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır
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Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır

HİSAR hava savunma füzeleri

Askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılan hava savunma füzeleri HİSAR-A ve HİSAR-O, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

Yerli hava savunma sistemi Hisar için TSK'da eğitimler verilmeye başlandı
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Yerli hava savunma sistemi Hisar için TSK'da eğitimler verilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne yaptığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı.


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