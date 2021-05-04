Tam isabet: HİSAR-A füzesinden büyük başarı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu."
“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.https://t.co/7Us7k2kQAv pic.twitter.com/svsLiOiv4S
“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.https://t.co/7Us7k2kQAv pic.twitter.com/svsLiOiv4S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021
- HİSAR-A Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında füze sistemi, Roketsan tarafından geliştirildi.
HİSAR hava savunma füzeleri
Askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılan hava savunma füzeleri HİSAR-A ve HİSAR-O, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.