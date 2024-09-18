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Ekonomi

Tarım girişimleri yatırımcı radarında

Tarımsal teknolojiye dayalı fikirler, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde önemli pay sahibi olmaya başladı. Tarımsal üretime yönelik yeni çözümler sunan işletmelerin sayısı hızla artarken, yatırımcılar da gıda krizinin etkisiyle bu girişimleri radarına alıyor.

Burak Karaca
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:44 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Küresel gıda krizinde tarımsal üretimin önemi ortaya çıktı. Özellikle küçük arazilerde büyük verim alınmasını sağlayan, israfı ve ürün kaybını en aza indiren modern tarım uygulamaları popüler hale geldi. Yaşanan bu dönüşüm, tarımsal girişimlerin sayısının artmasını sağlarken, yatırımcılar da modern tarım uygulamalarına yeni çözümler sağlayan girişimleri radarına aldı. Kısa sürede birçok yerli tarım teknolojileri önemli yatırımlar alıyor. Aynı zamanda, tarımda girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerin tabana yayılmasıyla birlikte yeni girişimler üretimde söz sahibi olmaya başladı.

KÜRESEL PAZARA AÇILMA FIRSATI

Bununla birlikte tarımsal üretimi teknolojiyle birleştiren birçok yerli girişim, kısa sürede önemli yatırım almayı başarıyor. Türkiye’de de tarımsal teknoloji girişimlerinin örnekleri hızla artıyor. Tarımsal girişimlere yönelik yoğunlaşan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Türk oyun sektörünün kısa sürede gösterdiği başarının bir benzeri de tarımsal girişimlerde yaşanabilir. Yerli tarım girişimleri, kitle fonlamayla kısa süre içerisinde dünya pazarına adını duyurabilir.

BİRÇOK BAŞARILI İŞ FİKRİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni nesil üretim modellerinin pazar payını artırmasıyla birlikte, çiftçilerin kısa sürede yüksek verim almasını sağlayan ve yüksek gelir imkanı sunan girişimler, önemli yatırımlar alıyor. Diğer yandan KOSGEB destekleriyle, solucan gübresi üretimi, büyükbaş hayvanlar için yem üretimi, çilek yetiştiriciliği, kuaponik yetiştiricilik ve mantar yetiştiriciliği gibi birçok alanda önemli girişimler doğdu. Bu firmalar, elde ettikleri teşviklerle kısa sürede yurt dışı pazarına açılmaya başladı. Yeni nesil tarımsal üretim fikirleri son dönemlerde popülaritesini iyice arttırırken, doğru bir araştırma ve planlama şartıyla beraber pek çok girişimciliğin verimlilik ve mali getiri açısından ciddi sonuçlar verdiğini söylemek mümkün.

Finansman çeşitlendi

Yıldan yıla tarım alanında da girişimcilik konusunda birbirinden farklı fikirler ve teoriler gelişirken, bu alanda birçok örnek uzun yıllardır üretimini sürdürüyor. Türkiye’de her zaman büyük bir öneme sahip olan tarımda yaşanan gelişimlerle yeni nesil girişimcilik modelleri ortaya çıkıyor. Son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Girişimcilerin ilgisi hem devlet desteklerinin hem de bankacılık sektörünün tarıma yoğunlaşmasını sağladı ve finansman çeşitlendi.


TOGG'tan sonra Türkiye'nin ikinci yerli otomobili geliyor: 2025'te seri üretimde

HABAŞ Otomotiv, satın aldığı Kocaeli Şekerpınar'daki Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacak. Binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretilmesi planlanıyor. Ayrıca binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonun olacağı belirtildi. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, HABAŞ'ın olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını ve söz konusu fabrikanın 2025'in başında seri üretime geçeceğini ifade etti. Urkun, "Toplam yatırım, eğer içerisine ticariyle birlikte binek otomobil yatırımını da koyarsanız yaklaşık 250-300 milyon avroları buldu. Toplam yatırımlar 1 milyar avroları bulabilir" dedi.


#KOBİ
#Tarım
#Ekonomi
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