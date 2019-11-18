Tarım için 23 bin fikir

Ortak akıl oluşturmak vurgusuyla tarım ve orman alanında tüm kesimleri tek platformda buluşturan Üçüncü Tarım Şurası, bugün Ankara’da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen şura dört gün sürecek ve üretici, tüketici ile diğer paydaşlardan gelen 23 bin fikir/talep/öneri tartışılacak.

Bekir Pakdemirli ve İbrahim Acar

ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE KORUYACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm paydaşların dinlenildiği ve birlikte çalışmaya davet edildiği Şura öncesinde İstanbul’da gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Pakdemirli, bakanlığın daha interaktif çalışması, tarafları dinlemesi ve ortak akılla hareket etmesi amacıyla üzere Tarım Şurası’nı düzenlediklerini söyledi. Şuranın yeni dönem vizyonunun önemli bir çıktısı konumunda olduğunu belirten Pakdemirli, değer katan, üreticiyi destekleyen tüketiciyi koruyan bir yapı için tarım ve orman politikasının geleceğini planladıklarını söyledi.

ORTAK AKILLA YÖNETMEK İSTİYORUZ

Şura için gelen fikirlerin çeşitliliğine dikkat çeken Pakdemirli, “Çiftçiden akademisyene, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına, ev hanımından mühendise kadar çok geniş kesimleri tarım ve orman üzerine bir araya getiriyoruz. ‘Ortak akıl yaratmak’ amacıyla tüm kesimlere söz hakkı sunuyoruz. Şura, katılımcı politikalarla geleceği şekillendirmek vizyonunun önemli bir adımı niteliğinde. Daha fazla etkileşim kuran, tüm paydaşlara kulak veren ve dolayısıyla onların geri bildirimiyle oluşan ortak akılla çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi. Şurada öne çıkan başlıklar olduğunun bilgisini veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bunların başında ise ürettiğin yerde tüketmek anlamına gelen sıfır kilometre yaklaşımı ve Ata Tohum Projesi olduğunu söyledi.

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MARULU MARKETE AYŞE NİNE SATSIN

Sıfır kilometre yaklaşımına örnek olarak İzmir Güzelbahçe’ye bağlı Keltik Köyündeki Ayşe Nine’yi örnek gösteren Pakdemirli, “Ayşe Nine evinin bahçesinde yetiştirdiği marulu, bu yaklaşım ile bir sokak öndeki markette satabilecek” dedi. Bakan, gelir garantili üretime yönelik destekleme programları da öne çıkan bir diğer başlık olduğuna dikkat çekti. Pakdemirli, ihtiyaç duyulan yerlerde soğuk hava depolarının kurma fikrinden vazgeçmediklerini de belirtti.

BALON BALIĞI ZEHİR DEĞİL İLAÇ OLACAK

Son dönemde özellikle Akdeniz sahil şeridinde sayısı artan balon balığı, zehirli bir tür olması nedeniyle denizlerimizdeki diğer balık türleri için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bununla birlikte balon balığı derisi yeni bir kanser ilacının üretiminde kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu noktadan yola çıkarak, sahillerimizi tehdit eden balon balığının ihracatına başlıyor. Bu şekilde balon balığının tehdit değil, kanser hastaları için çare olması hedefleniyor. Böylece istilacı bir tür fırsata dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hal yasası şuranın sonucuna göre şekillenir

Tarlada başlayıp tarlada biten süreci çok iyi koordine etmeyi planladıklarını vurgulayan Pakdemirli, sonraki süreç hakkında bilgi verirken konuyu Hal Yasası’na getirdi. Meclis’e sunulan ancak bir türlü görüşülmeyen Hal Hasası tasarının da şuradan çıkacak sonuçlara göre şekillendirmenin doğru olacağını belirtti. Pakdemirli, “Hal yasasının sahibi biz değiliz ancak bir an evvel çıkması faydalı olur” dedi.

Yangınlara müdahalede tank ve helikopter dönemi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ülkemiz için büyük sorun teşkil eden orman yangınlarına müdahale için yeni ve etkin bir yöntem için düğmeye bastıklarını da söyledi. Pakdemirli “Şu anda firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Eğer anlaşma sağlayıp alımı yapabilirsek dozer ve yangın söndürme işlevi olan orman tankları ile yangınlara müdahale edebileceğiz” dedi. Orman yangınlarına uçakla müdahale dönemini kapattıklarını belirten Pakdemirli, bundan sonra yangın söndürme işinde helikopter kullanacaklarını ifade etti.

Fikirlerin yüzde 40’ı tüketiciden geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen III. Tarım Orman Şurası’nın ilk adımı, 17 Mayıs 2019’da atıldı. Ardından 21 adet çalışma grubu kuruldu. 81 ilde düzenlenen 200’ün üzerinde toplantıda 7 bin paydaş katıldı. Yapılan çağrının ardından 23 bin kişi görüşlerini bildirdi. Paylaşılan fikirlerin yüzde 40’ı halktan, %30’u çiftçiden, geri kalan %30 fikir ise ekosistemden geldi. Çalışma belgelerinin hazırlanması aşamasında bu görüşler grup toplantılarında değerlendirildi. III. Tarım Orman Şurası ile tarımsal bilgi plan kütüphanesi oluşturularak ilk beş yıl planlanırken, gelecek 25 yıla ise ışık tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Şura Sonuç Bildirgesi, perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.