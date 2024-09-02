Tarım Kredi’den stratejik yatırım

Piyasada oluşan ayçiçeği yağı talebine köklü çözüm için kolları sıvayan Tarım Kredi Kooperatifleri, Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Tesisi'ni 603 milyon TL'ye satın aldı. Daha önce de Kırklareli tesisinin günlük 120 ton olan üretim kapasitesini 300 tona çıkaran Tarım Kredi, satın aldığı tesiste günde 300 ton, yılda 90 bin ton yağ üretebilecek. Böylece üretilen her 10 yağdan birinde Tarım Kredi imzası olacak.

DEPOLARDA TÜRKİYE’YE 6 AY YETECEK YAĞ VAR

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni alınan tesisin kapısını basın mensuplarına açarken, halihazırda depolarında dağıtıma hazır, Türkiye'ye yetecek 6 aylık yağ bulunduğunu ve arz sıkıntısı olmadığını ifade etti. Afyon'daki yatırımı değerlendiren Aydın, “Aldığımız bu tesisle artık ayçiçeği yağını tamamen bünyemizde üreteceğiz. Bu tesis öncesinde ayçiçeği yağında pazar payımız yüzde 4 iken, bu payı yüzde 10'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Piyasayı regüle etmeye de devam edeceğiz” dedi.

YILLIK 5 MİLYON DOLAR MALİYET CEPTE KALIYOR

Oruçoğlu Yağ'ı alarak önemli bir hamle yaptıklarını ifade eden Aydın, bu yatırımla birlikte fason üretime harcadıkları yıllık 5 milyon doların artık bünyelerinde kalacağını söyledi. Şirketi 603 milyon liraya yani 18 milyon dolara satın aldıklarını kaydeden Aydın, fason üretime artık para vermeyecekleri için tesisin kendi kendini 4-5 yıl gibi bir sürede karşılayacağını anlattı. Tesisin günlük üretim kapasitesinin 700 ton olduğunu bildiren Aydın, Uzunköprü tesisinde 300 ton kapasite olduğunu vurgularken, Kırklareli tesisindeki 120 tonluk kapasiteye ise 300 ton ilave ettiklerini belirtti. Aydın, ucuz ürün satarak bir nevi elde ettikleri kârı tüketiciyle paylaştıklarını bildirirken, Tarım Kredi'nin Fortune 500 ve ISO 500 içinde 5'er şirket ile yer aldığının altını çizdi.

YAĞIN ÜRETİM ATIKLARI YEM FABRİKASINA

Ayçiçeği yağı üretiminde tüm atıkların değerlendirildiğini dile getiren Aydın, yağı alınan çekirdeğin küspeye dönüştürülerek Tarım Kredi Yem bünyesinde hayvan yemi olarak kullanıldığını ifade etti. Aydın, Türkiye'de yemin yüzde 50'ye yakınının Ege Bölgesi'nde üretildiğini anımsatarak, bünyelerindeki Tarım Kredi Yem'in 13 fabrikası bulunduğu bilgisini verdi.

Küspenin yem sektörünün en önemli ham maddelerinden olduğuna vurgu yapan Aydın, Afyonkarahisar gibi merkezi bir konumda üretilen küspenin yem fabrikalarına daha uygun koşullarda gönderildiğini, yeni yatırımın bu yüzden de stratejik öneme sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

4 bin 300 şubeye ulaştık

Türkiye'de gıda sektöründe satış yapan kimsenin Tarım Kredi fiyatlarını göz ardı edemediğini vurgulayan Aydın, fiyatların yukarı gitmesini önlediklerini aktardı. Aydın, uyguladıkları fiyat politikasıyla bir yandan üreticinin ürününü değerinden alırken, diğer yandan tüketiciyi de koruduklarını ifade etti. Oruçoğlu Yağ'ı satın alarak önemli bir adım attıklarını tekrarlayan Hüseyin Aydın, bir soru üzerine nakit kalmayı tercih ettiklerini, gerektiğinde ve şartlar oluşması halinde yeni fırsat alımları yapabileceklerini ifade etti. Tarım Kredi Kooperatifleri bir süre önce de Aynes Süt'ü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan satın almıştı. Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin satış noktasının 4 bin 300’e çıktığını ifade etti.

Yeni yatırımlara hazırlanıyor

Tarım Kredi'nin 865 bin ortak, 23 bin personel 17 şirketten oluşan bir yapıyla tarım sektörünün en önemli oyuncusu olduğunu ifade eden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2 limana sahip olan kuruluşun 150 milyar liralık ciroya ulaştığını dile getirdi. Bitki koruma sektöründe 1,5 milyar liralık yatırımın sürdüğünü söyleyen Aydın, hayvancılıkta önemli bir damızlık yatırımına hazırlandıkları bilgisini verdi.







