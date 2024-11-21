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Tarım teknolojileri Antalya'da vitrine çıktı

Tarım teknolojileri Antalya'da vitrine çıktı

Cabir Turğut
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Engin Er
Engin Er

Growtech Antalya Tarım Fuarı başladı. Çin, Hollanda ve Kore gibi ülkelerden yoğun katılım olduğuna dikkat çeken Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Bu yıl katılımcı sayısında rekor kırdık. 31 ülkeden 684 firma yer alıyor. Hindistan ilk defa katılıyor" dedi.

Alanında dünyanın en büyük ihtisas etkinliklerinden biri olarak gösterilen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen etkinliğe 31 ülkeden 647 firma katıldı. Tarım teknolojilerindeki yeniliklerin görücüye çıktığı organizasyonda; yaş sebze ve meyve, tohum, fidan, tarım ilaçları, araç ve gereçlerle ilgili ürünler yer aldı.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar hakkında bilgi veren Growtech Fuar Direktörü Engin Er, 23 yıldır örtü altı başta olmak üzere tarım alanında öncü firmaları Antalya'da buluşturduklarını söyledi. Her yıl fuarın büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Er, "Bu sene katılımcı sayısında rekor kırdık. 31 ülkeden 684 firma katıldı. Hindistan ilk defa yer aldı. İspanya, Hollanda, Çin, Kore, Almanya gibi ülkelerden yoğun katılım var. Ziyaretçi konusunda da dün itibarıyla 160 ülkeden katılım var" dedi.

Öte yandan Engin Er, birçok firmanın iş bağlantısı yapmak için Growtech'i beklediğini ve fuarda yıllarca süren iş anlaşmalarının sağlandığını bildirdi. Fuar, 23 Kasım'a kadar açık kalacak.




#antalya
#tarım
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