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Rus yolcuların valizinden çıktı: Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin tıbbi sülüğe el koydu

Rus yolcuların valizinden çıktı: Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin tıbbi sülüğe el koydu

14:1719/11/2024, Salı
AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 bin canlı tıbbi sülüğe el koydu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 bin canlı tıbbi sülüğe el koydu.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, şüphelendiği bir yolcunun valizlerinde yaptığı aramalarda, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen 5 bin adet büyük boy tıbbi sülük ele geçirildi. Yakalanan iki Rus yolcuya toplamda 2 milyon 624 bin 816 lira ceza yazıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.


Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.


Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda,
"İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir"
ifadelerine yer verildi.


#Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
#ceza
#Tıbbi Sülük

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