Tarıma dev atık su tesisi: Bin 300 futbol sahası büyüklüğündeki araziyi sulayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar’da yeni evsel atıksu arıtma tesisini hizmete açtı. Yumaklı, tesisin, DSİ’nin bu alandaki ilk, Türkiye’nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bu tesisten çıkan suların dezenfekte edileceğini ve böylece yaklaşık bin 300 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisine sulama suyu temin edeceğini söyledi.

GERİ KAZANIM ÇOK ÖNEMLİ

Artan nüfusun su ihtiyacının karşılanması ve kurak periyotların sorunsuz şekilde atlatılabilmesi açısından arıtma tesislerinin önem kazındığını ifade eden Yumaklı, şunları söyledi: “Her su damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılması artık zorunluluk halini aldı. Bu manada uygun yöntemlerle arıtılmış atık suların, başta tarımsal sulama maksadıyla kullanılmak üzere geri kazanılması büyük önem taşıyor. Atık suların değerlendirilmesi hem su kaynaklarımızın ve çevrenin kirlilikten korunması, hem ilave bir su arzı elde edilmesi bakımından son derece önemli.”

42 PROJEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Tesisin 615 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Yumaklı, bu projelerin sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yumaklı, “İçinde Afyonkarahisar-Dinar da olmak üzere 42 projede, atık suların tarımsal sulamada kullanımına imkân veren arıtma ünitelerinin de yer aldığı inşaat çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

EKONOMİYE KATKISI 56 MİLYON LİRA

Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ülke ekonomisine yıllık 56 milyon liralık katkı sağlanacağı hesaplandı. Öte yandan, tarımsal sulama yapılacak arazilerin daha üst kotlarda yer alması sebebiyle inşa edilen pompa istasyonu-nun ihtiyaç duyduğu enerji de 1,6 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali marifetiyle elde edilecek.

Çömlekköy Barajı için kazma vuruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımına başlandığını belirterek, "Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 423 milyon 750 bin lira katkı sağlayacak" dedi. Tamamlandığında 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajda depolanacak suyla 468 hektar alanın sulanması amaçlanıyor.







