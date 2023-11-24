Tarıma yerli ilaçlama helikopteri

Tarkopter.
‘Tarkopter’ ismi verilen helikopter otomasyon sistemleri sayesinde hassas ve ileri tarım uygulamaları kapsamında hastalık, zararlılarla mücadeleye destek sağlarken tarlalarda ilaçlanmamış alan kalmayacak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve yerli bir şirketin birlikte geliştirdiği Tarkopter yakın zamanda faaliyete girecek. Bu kapsamda benzinli motora sahip olacak yerli helikopterin motoru 40 beygir gücünde. 40 litre ilaç kapasitesine sahip helikopter ilaçla dolu olduğunda 2 saate yakın bir süre uçuş yapabilecekken, 10 litre ilaçla havalandığında ise 4 saat havada kalıyor.
Traktör ya da farklı bir ilaçlama yöntemiyle tarlalardaki ürünlere zarar verilirken Tarkopter sayesinde ürünler zarar görmeden ilaçlama işlemi yapılacak. Ayrıca basınçlı püskürtme sistemleri sayesinde ilaç ürünlerin en uç noktalarına kadar ulaşacak. Deneme testleri Ankara Kalecik’te yapılan Tarkopter testlerinin tamamlanmasının ardından kullanılmaya başlanacak.