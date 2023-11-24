Tarıma yerli ilaçlama helikopteri

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' sürüyor. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı. İşte hem karada hem de denizde rakiplerinin en güçlüsü ZAHA'nın özellikleri...