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Ekonomi

Tarımda arz şokuna üçlü plan

Tarımda hava koşullarının normalin dışında gelişmesi ile oluşan arz şoklarına karşı üçlü plan gündemde. Bu kapsamda tarımsal alımda ‘üretim-ihracat-ithalat konsolidasyon programı’ uygulanacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 02:48 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Küresel tarım ekonomisinden yüzde 1,29 pay alan Türkiye, dünyada toplam ekilebilir alanların yüzde 0,8’ine sahip. Dünya tarım ihracatının yüzde 1,57’sini ve ithalatının yüzde 1,14’ünü gerçekleştiren bir aktör olarak Türkiye 56 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriyor.

30 MİLYAR DOLAR İHRACAT KAPASİTESİ

55 üründe dünyanın en büyük on üreticisi arasında yer alan Türkiye, 19 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor. İki büyük tohum bankasıyla 3 bin 400’den fazla tohum türünde 105 bin adet tohumu koruma altına almış bir ülke olarak Türkiye, 30 milyar dolarlık ihracat kapasitesine erişmiş bulunuyor.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİ BELGESİ

Bu kapsamda üretim ve ticaret bakımından stratejik konumdaki girdilerin arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Başta dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında olmak üzere ithalata bağımlılığı azaltmaya ve arz güvenliğini temin etmeye yönelik ulusal kritik hammaddeler stratejisi hazırlanacak. Stratejik sektörler ve girdiler belirlenerek desteklenecek, ithalata bağımlılığın azaltılması sağlanacak. Yerli üretim ve ekonomik dış alım tedarikine yönelik ‘üretim ihracat ithalat konsolidasyon programı’ uygulanacak.



#tarım
#üretim
#ekonomi
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