​Tarımda ‘turna’yı gözünden vuracağız

Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda bu yıl da yerli firmaların yenilikçi ürünleri öne çıktı. Küresel ısınma gerçeğinden hareketle tarımda verimlilik ve sıfır atık yerli firmaların da gündeminde. Yıllar süren ARGE faaliyetleri sonunda öne çıkan birçok ürün ihracatta da turnayı gözünden vuracak gibi duruyor. Antalya’daki fuardan inovatif örnekleri derledik.

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BIOITEK'DEN YÜKSEK VERİMLİ MISIR

Tarımsal biyoteknoloji teknikleriyle meyve anacı üretmek amacıyla kurulan Biotek, yeni ürünü Es Armandi mısırını tanıttı. Biotek Satış ve Pazarlama Sorumlusu Hüseyin Akıllı, “Danelik mısır grubunda yer alan ürün, GAP Bölgesinde buğday ve mercimekten sonra üretilen ikinci ürün olarak göze çarpıyor.İddia ediyoruz dünya markaları ile yan yana ekilse verimlilik ve kalite anlamında hiçbir fark olmayacaktır. Yakında yurt dışına ihraç edeceğiz” diye konuştu.

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EKONOMİ Türk sera teknolojisine yabancıdan yoğun ilgi

SIRADA ORGANİK SAKSI VAR

Tamamen yerli sermaye ile kurulan Bmusa Gübre, muz ağacının adeta etinden ve sütünden faydalanıyor. Onlar da sıfır atık seferberliğine destek veriyor. Muz ağacı suyundan katı gübre, posasından ise halat üreten firma, şimdi de muz ağacı gövdesinden elde edilen lifle organik saksı yapacak. Fide de kendi doğal ortamında büyüyecek. BMusa Genel Koordinatör Volkan Özkara, sadece gübre değil aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı bir geri dönüşüm tesisi olduklarını söyledi.

FOSFATI FOSFORA DÖNÜŞTÜREN YARARLI BAKTERİ

Koppert firması, faydalı bakteri ile mantar karışımı olan yeni ürünü Panoramix’i Growtech’te tanıttı. Yeni bir teknoloji olan Panoramix’in en büyük özelliği topraktaki fosfatı fosfora dönüştürmesi. Koppert Pazarlama ve Planlama Şefi Hatice Kesimler, “Panoramix, bitkinin kökünün etrafında koloni oluşturuyor. Böylelikle bitkinin köküne dışardan zararlıların gelmesini engelliyor” dedi.

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İlaçlama dronuna yoğun ilgi

Türkiye’nin İHA-2 statüsündeki ilk ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli tek zirai ilaçlama drone’u Hektaş Turna büyük ilgi gördü.HEKTAŞ yetkilileri, “HEKTAŞ olarak 2,5 metre kanat açıklığına sahip İHA-2 statüsündeki Turna ile gereksiz bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin kullanımının önüne geçerek topraklarımızı korumayı, çevre ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.