Ekonomi Tarımda turnayıgözünden vuracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda ‘turna’yı gözünden vuracağız

Tarımsal üretime yönelik faaliyet gösteren birçok yerli firma yıllar süren ARGE faaliyetlerinin sonunda özellikle katma değerli ürün ihracatında turnayı gözünden vuracak. Muz ağacından organik saksı, fosfatı fosfora dönüştüren yararlı bakteri ve HEKTAŞ’ın tarımsal İHA’sı Turna adından söz ettirecek.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Tarımda ‘turna’yı gözünden vuracağız
Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı

Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda bu yıl da yerli firmaların yenilikçi ürünleri öne çıktı. Küresel ısınma gerçeğinden hareketle tarımda verimlilik ve sıfır atık yerli firmaların da gündeminde. Yıllar süren ARGE faaliyetleri sonunda öne çıkan birçok ürün ihracatta da turnayı gözünden vuracak gibi duruyor. Antalya’daki fuardan inovatif örnekleri derledik.

Arşiv
Arşiv

BIOITEK'DEN YÜKSEK VERİMLİ MISIR

Tarımsal biyoteknoloji teknikleriyle meyve anacı üretmek amacıyla kurulan Biotek, yeni ürünü Es Armandi mısırını tanıttı. Biotek Satış ve Pazarlama Sorumlusu Hüseyin Akıllı, “Danelik mısır grubunda yer alan ürün, GAP Bölgesinde buğday ve mercimekten sonra üretilen ikinci ürün olarak göze çarpıyor.İddia ediyoruz dünya markaları ile yan yana ekilse verimlilik ve kalite anlamında hiçbir fark olmayacaktır. Yakında yurt dışına ihraç edeceğiz” diye konuştu.

Türk sera teknolojisine yabancıdan yoğun ilgi
EKONOMİ
Türk sera teknolojisine yabancıdan yoğun ilgi

SIRADA ORGANİK SAKSI VAR

Tamamen yerli sermaye ile kurulan Bmusa Gübre, muz ağacının adeta etinden ve sütünden faydalanıyor. Onlar da sıfır atık seferberliğine destek veriyor. Muz ağacı suyundan katı gübre, posasından ise halat üreten firma, şimdi de muz ağacı gövdesinden elde edilen lifle organik saksı yapacak. Fide de kendi doğal ortamında büyüyecek. BMusa Genel Koordinatör Volkan Özkara, sadece gübre değil aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı bir geri dönüşüm tesisi olduklarını söyledi.

FOSFATI FOSFORA DÖNÜŞTÜREN YARARLI BAKTERİ

Koppert firması, faydalı bakteri ile mantar karışımı olan yeni ürünü Panoramix’i Growtech’te tanıttı. Yeni bir teknoloji olan Panoramix’in en büyük özelliği topraktaki fosfatı fosfora dönüştürmesi. Koppert Pazarlama ve Planlama Şefi Hatice Kesimler, “Panoramix, bitkinin kökünün etrafında koloni oluşturuyor. Böylelikle bitkinin köküne dışardan zararlıların gelmesini engelliyor” dedi.

İlaçlama dronuna yoğun ilgi

  • Türkiye’nin İHA-2 statüsündeki ilk ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli tek zirai ilaçlama drone’u Hektaş Turna büyük ilgi gördü.HEKTAŞ yetkilileri, “HEKTAŞ olarak 2,5 metre kanat açıklığına sahip İHA-2 statüsündeki Turna ile gereksiz bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin kullanımının önüne geçerek topraklarımızı korumayı, çevre ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tohumu üreten gıdaya hükmeder
GÜNDEM
Tohumu üreten gıdaya hükmeder
Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
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GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

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Bakan Koca, ​Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi
Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Gündem

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.

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