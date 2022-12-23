Tarımda ‘ülke masası’ modeli

Tarımda küresel oyunculardan bir tanesi haline gelmek isteyen Türkiye, yurt dışında faaliyet göstermek isteyen girişimciler için ülke masaları kuracak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt dışında faaliyet göstermek isteyen üreticilere farklı ülkelerde sistem içerisine nasıl entegre olabileceği, ülke özellikleri, üretimde dikkat edilmesi gereken şeyleri anlatabileceği ve girişimcilere rehberlik edebileceği ülke masaları kuracak.

Küresel anlamda tarımda elini güçlendirmek isteyen Türkiye, yurt dışında faaliyet gösterecek yerli üreticileri sayesinde tedarik kaynaklarını genişletecek ve ürün çeşitliliğini artıracak. Ülke masaları Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından da uygulanıyor. Dışişleri Bakanlığının Latin Amerika ve Karayipler, Asya-Pasifik, Güney Kafkasya gibi masaları bulunuyor.

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TARIM CEBE GİRİYOR

Bunun yanı sıra Türkiye, tarım noktasında yurt dışında olduğu kadar, yurt içinde de üreticilerini desteklemeye yeni projeler ile devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte hayata geçecek olan “TARIMCEBİMDE” uygulaması ile üreticiler birçok işlemini online olarak cep telefonlarından yapacak. Bu sayede hem bürokrasi azalacak hem de emekçi çiftçiler zaman ve paradan tasarruf edecek. Ayrıca 2023 yılında 3’üncüsü hayata geçecek olan AB üyesi ve potansiyel üye ülkeler için sağlanan İPARD programının destekleri de yatmaya başlayacak. İPARD programının ikinci aşamasında Türkiye’de 42 ile destekler sunulurken bu programda 81 ildeki çiftçi ve üreticiler desteklerden faydalanabilecek.

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