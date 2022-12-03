Tarımda verim için kar izleme sistemi.

Kış aylarının yoğun olarak yaşandığı iklim koşullarında kar örtüsü otomatik sistemlerle ölçülerek tarımsal faaliyetlere etkisi değerlendirilecek sistem ilk olarak Erzurum’da kurulacak. Kurulacak kar ve bitki örtüsü ölçüm cihazları ile görüntülü sistemlerle anlık takip ve modelleme yapılabilecek. Nüfus artışı ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte toprağın 4 mevsim ihtiyacı takip edilecek ve verimli olup olmadığı kontrol edilecek.

KAR SUYUNA TAKİP

Sistemlerle kar suyunun biriktiği alanlar tespit edilecek ve yapılacak Ar-Ge çalışmaları Türkiye’ye tarım alanında bilimsel ve ekonomik açıdan katma değer katacak. Doğu Anadolu Bölgesi gibi, yağışın önemli bir kısmının kar şeklinde düştüğü bölgelerde eriyen kar sularının takibi, su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemli yer tutuyor.

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