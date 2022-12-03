Ekonomi Tarımda verim için kar izleme sistemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda verim için kar izleme sistemi

Proje kapsamında geliştirilecek entegre ölçüm sistemi ile kar ve bitki örtüsünün görüntülü sistemlerle gerçek zamanlı takibi yapılacak ve kar örtüsü modellenecek. Ölçüm sisteminde biriken kar örtüsü altındaki bitki gelişimi değerlendirilecek. Sistemden verim alınması durumunda Türkiye’nin kış aylarında kar yağışı alan Bitlis, Sivas, Hakkari, Kars, Bingöl ve Ardahan'da da için kurulacak.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Tarımda verim için kar izleme sistemi
Tarımda verim için kar izleme sistemi.

Kış aylarının yoğun olarak yaşandığı iklim koşullarında kar örtüsü otomatik sistemlerle ölçülerek tarımsal faaliyetlere etkisi değerlendirilecek sistem ilk olarak Erzurum’da kurulacak. Kurulacak kar ve bitki örtüsü ölçüm cihazları ile görüntülü sistemlerle anlık takip ve modelleme yapılabilecek. Nüfus artışı ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte toprağın 4 mevsim ihtiyacı takip edilecek ve verimli olup olmadığı kontrol edilecek.

KAR SUYUNA TAKİP

Sistemlerle kar suyunun biriktiği alanlar tespit edilecek ve yapılacak Ar-Ge çalışmaları Türkiye’ye tarım alanında bilimsel ve ekonomik açıdan katma değer katacak. Doğu Anadolu Bölgesi gibi, yağışın önemli bir kısmının kar şeklinde düştüğü bölgelerde eriyen kar sularının takibi, su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemli yer tutuyor.

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