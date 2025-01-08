Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik

Bu kapsamda ise 250 bin TL'lik bir uyuşmazlıkta arabulucunun sadece 14 bin 500 TL ücret alacağı belirtilirken davaya intikal etmesi durumunda 51 bin 400 TL'lik masrafla karşılaşılacağı belirtiliyor. Daha büyük rakamlarda ise örneğin 20 milyon TL'lik uyuşmazlıklarda ise arabulucu 299 bin 400 TL alacakken dava süreci ile bu rakamın 853 bin TL'ye yakın tutacağı da belirtiliyor. Böylece iki taraf açısından da maliyetler düşürülerek daha uygun maliyetler ile çözüme kavuşulabileceği ifade ediliyor.