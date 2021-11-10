Tarımsal desteği 5 yılda ikiye katladık

Türkiye’nin tarımda “net ihracatçı” olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edildiğini vurguladı. Son 19 yılda, toplam 396 milyar lira destek ödemesi yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, “2017’de 12,9 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2 kat artırarak 2022 yılında 25,8 milyar liraya çıkardık” diye konuştu. Pakdemirli, Türkiye’nin 2020 yılında OECD ülkeleri arasında tarımsal desteğin GSYH’ye oranında yüzde 1,61 ile ilk sırada olduğunu anımsattı.

Bekir Pakdemirli

106 TEDBİRLE KESİNTİSİZ ÜRETİM

Bakan Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bakanlığının 2022 bütçesini sundu. Bakanlık bütçesinin yüzde 25,5 artarak, 64,6 milyar lira olduğunu kaydeden Pakdemirli, şu bilgileri verdi: Son 3 yılda, dünyada tarım anlayışının yeni boyutlar kazandığı, iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal üretimin, suyun ve ormanın küresel gündemin ön sıralarında yer aldığı, gıda fiyatları ve üretim girdilerinde dalgalanmaların en yoğun hissedildiği bir döneme şahit oluyoruz. Son 3,5 yıldaki projelerimiz sayesinde gıda arzı ile ilgili bir sorun yaşamadık. Aldığımız 106 tedbir sayesinde, tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık.

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59 MİLYAR LİRA MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Tarımsal destek miktarı 2 kat artırarak 25,8 milyar liraya çıkardık. 59 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi yaptık. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, projeyi 2022 yılında 81 ilde yaygınlaştırarak, 2024 yılı sonuna kadar 6 bin girişimcinin kendi işini kurmasını sağlamış olacağız.

150 BİN TON ET 200 BİN TON SEBZE

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayısını son 3 yılda 27’den 50’ye çıkardık. 2023 yılına kadar faaliyete geçen ve geçecek olan TDİ-OSB’lerimizde 150 bin ton et, 200 bin ton sebze üretimini hedeflemekteyiz. Gelir Koruma Sigortası ile üretici daha ürünü ekerken gelirini bilecek ve teminat altına alacak. Bu yıl Konya’nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde buğday ürününde uygulayacağımız Gelir Koruma Sigortasını 2023’ten itibaren tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız.

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İşlenmeyen tarım arazileri tekrar üretime kazandırılıyor

İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması çalışmalarını başlattıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, “Bu kapsamda yeni tarım teknikleri ile verimliliğin artırılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişi, yabani türlerin aşılanması, nadas alanlarının değerlendirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla yaklaşık 400 projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarla 2020’de Hatay’ın tarım alanı kadar yani 2,1 milyon dekar araziyi üretime kazandırdık” dedi.

Net ihracatçı konumdayız

Türkiye’nin 206 ülkeye, 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edebilen bir seviyede olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, bu verilerin, ülkemizin, tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli olduğunun ve “Net İhracatçı” konumda oluğunun göstergesi olduğunu belirtti. Pakdemirli, “Yerli kaynaklar ile üretilen ve 2020 yılında 390 bin ton kullanılan organik ve organominarel gübre kullanımını 2022 yılında yüzde 28 artış ile 500 bin tona çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Ormanlara 8 İHA

Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan İHA sayısını 8’e çıkaracakları bilgisini paylaşan Bekir Pakdemirli, “100 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması yapacağız. 24 yeni Ekoturizm Yönetim Alanı planlayarak ülkemize kazandıracağız” dedi.