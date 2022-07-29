​Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.
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Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda son derece zehirli olan \"Wagner Kaya Engereği\" fark etti.
Cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Hüseyin Deniz Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.
\"MAĞARANIN İÇİNDE HAREKETSİZCE YATIYORDU<br><br>İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, “Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik” dedi.
2020 YILINDA TESPİTİ YAPILMIŞTI<br><br>Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül \"Wagner Kaya Engereği\" türü yılan tespit etmişti.
ISIRIĞI 1 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR<br><br>Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor.
Tunceli’de fotoğraflandı.
Isırığı 1 saat içinde öldürüyor.
Tunceli’de fotoğraflandı: Isırığı 1 saat içinde öldürüyor
Tunceli'de bir vatandaş tarafından zehirli "Wagner Kaya Engereği" fotoğraflandı. "Wagner Kaya Engereği" bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor. Son derece zehirli olan tür kentte ise daha önce 2020 yılında görülmüştü.