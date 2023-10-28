Tarlaya ne ekilecek devlet belirleyecek

Arşiv.
Bu kapsamda, tarım ürünlerinin arz ve talep miktarları karşılaştırılacak, karşılaştırmanın ardından Türkiye’deki kullanım için ve yurt dışına satış için yeterli olup olmadığı izlenecek. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından devlet, her bölgedeki çiftçiye ayrı ayrı planlar hazırlayarak tarlasına ne ekmesi ve ne kadar ekmesi gerektiğini söyleyecek.
FARKLI EKENE UYDU DENETİMİ
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüteceği uygulamada çiftçiler, arazilerinde devletin belirlediği ürünler dışında ürün ekemeyecek. Çiftçiler tarlasında bakanlığın belirlediğinden farklı ürünleri yetiştirdiği takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Farklı ürünlerin yetiştirilmesi için denetimler sahadan ve uydudan yapılacak. Çiftçi kurallara uymadığı takdirde 5 yıl boyunca desteklemelerden de faydalanamayacak. Yapılacak olan üretim planlamalarının her il için ayrı olması nedeniyle her ilde teknik komiteler oluşturulacak. Kısa bir süre içerisinde pilot iller belirlenecek ve planlı üretimde sahadaki ilk adım atılmış olacak.