Tarlaya ne ekilecek devlet belirleyecek

Bu kapsamda, tarım ürünlerinin arz ve talep miktarları karşılaştırılacak, karşılaştırmanın ardından Türkiye’deki kullanım için ve yurt dışına satış için yeterli olup olmadığı izlenecek. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından devlet, her bölgedeki çiftçiye ayrı ayrı planlar hazırlayarak tarlasına ne ekmesi ve ne kadar ekmesi gerektiğini söyleyecek.