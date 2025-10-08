Yeni Şafak
Tasarımda İstanbul üretimde Anadolu öne çıkacak

Tasarımda İstanbul üretimde Anadolu öne çıkacak

04:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Murat Şahinler
Murat Şahinler

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) seçimleri öncesinde İstanbul’da düzenlenen buluşmaya 600’e yakın sektör temsilcisi katıldı.

Başkan adayı Murat Şahinler, yeni dönemde İstanbul’u ev tekstilinde modanın merkezi, Anadolu’yu ise üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Şahinler, yüksek maliyetler ve enflasyon gibi zorluklara rağmen markalaşma, dijitalleşme, tasarım ve katma değer odaklı bir dönüşüm başlatacaklarını söyledi.

İHRACAT İÇİN STRATEJİK

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün zor bir dönemden geçtiğini ve daha fazla çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. ASKON Başkanı Orhan Aydın da ev tekstilinin ihracattaki kritik önemine işaret ederek, Murat Şahinler’in bilgi ve tecrübesiyle sektöre yeni vizyon, yeni hedefler ve güçlü bir üretim üssü anlayışı kazandıracağını dile getirdi.



