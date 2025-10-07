Tosyalı cüruftan asfalt üretti

Tosyalı, demir-çelik üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan cüruf ile asfalt üretti. Ürettikleri asfaltın TEM Otoyolu Gebze-Dilovası kavşakları arasında kullanıldığını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de ilk defa yol yapımında kullanılan bu malzemenin ilham verici olması gerektiğini söyledi.
Küresel çelik üreticisi Tosyalı, demir-çelik üretiminde bir yan ürün cüruf malzemesinden ürettiği asfaltı TEM Otoyolu Gebze-Dilovası kavşakları arasında kullandı. 3 kıtada, 50’ye yakın tesisinde sürdürülebilirlik odaklı yeşil çelik üretimine yönelen Tosyalı, üretim esnasında ortaya çıkan her türlü yan malzemeyi yeniden ekonomiye kazandıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarını somut iş sonuçlarına dönüştürüyor.
DEPREME DAYANIKLI
Tosyalı’nın geri dönüşümde uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından yoğun Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi, TEM Otoyolu Gebze-Dilovası kavşakları arasında kullanıldı. İlgili güzergahta 6 kilometre boyunca ve her iki yönde olmak üzere toplam 192 bin metrekarelik alanda hayata geçirildi. Proje kapsamında, Tosyalı Harsco tarafından temin edilen 22 bin 500 ton çelikhane cürufu, Harsco’nun İngiltere merkezli şirketi Steelphalt’ın teknolojisiyle Simgemat tarafından yapay bir taş mastik asfalt ürününe dönüştürülerek bu projede kullanıldı.
Yenilikçi ürün kullanıyoruz
- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, döngüsel üretimi sürdürülebilirlik stratejilerinin ayrılmaz parçalarından biri olarak gördüklerini belirtti. Tosyalı, “Türkiye’de ilk defa yol yapımında kullanılan bu malzemenin döngüsel ekonomi açısından herkese ilham olmasını diliyorum. Ülke olarak üretimde rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak, sadece verimlilik ve kalitemizi artırmakla yetinmemeli her türlü malzemeyi döngüsel üretim yaklaşımıyla değerlendirmeliyiz” dedi.