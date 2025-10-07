Tosyalı cüruftan asfalt üretti

Tosyalı’nın geri dönüşümde uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından yoğun Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi, TEM Otoyolu Gebze-Dilovası kavşakları arasında kullanıldı. İlgili güzergahta 6 kilometre boyunca ve her iki yönde olmak üzere toplam 192 bin metrekarelik alanda hayata geçirildi. Proje kapsamında, Tosyalı Harsco tarafından temin edilen 22 bin 500 ton çelikhane cürufu, Harsco’nun İngiltere merkezli şirketi Steelphalt’ın teknolojisiyle Simgemat tarafından yapay bir taş mastik asfalt ürününe dönüştürülerek bu projede kullanıldı.