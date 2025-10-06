Kooperatifli çiftçi sayısı 2 milyonu aştı

Kooperatiflerin alt dağılımına bakıldığında 6 bin 364 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 652 bin 337 ortakla başı çekerken, Pancar Ekicileri Kooperatifleri 31 birimde 1 milyon 205 bin 282 ortak sayısıyla dikkat çekiyor. Tarımsal kalkınma, sulama, su ürünleri ve pancar ekicileri kooperatifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşlarını içeren yapıda, 9 bin 442 kooperatif bulunuyor. Bu kooperatiflerdeki ortak sayısı 2 milyon 210 bin 710.

ZİRAİ ÖRGÜTLENMEDE GENİŞ YELPAZE

Bu kooperatiflerin yanı sıra 111 kooperatif bölge birliği ve 1 Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği olmak üzere toplam 112 kooperatif bölge birliği faaliyet gösteriyor. Bu birliklere 5 bin 236 adet kooperatif ortak. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu’na göre kurulan bin 623 tarım kredi kooperatifi, 851 bin 621 ortağıyla çiftçilere hizmete devam ediyor. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulu 789 üretici birliği 249 bin 517 üyeye ulaşmış durumda. Bu birlikler bitkisel ürün, hayvansal ürün, su ürünleri ve organik ürünler gibi farklı alanlarda faaliyet yürütüyor.

ZİRAAT ODALARINA 5 MİLYON ÇİFTÇİ KAYITLI

Ayrıca bu yapıların dikey örgütlenmesini temsil eden 9 adet Üretici Merkez Birliği, 206 bin 733 üreticiyi temsil eden 533 birliği bünyesinde barındırıyor. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kurulan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri 276 birimle faaliyet gösteriyor. Bu birliklerde toplam 572 bin 380 yetiştirici yer alıyor. En yüksek üye sayısına sahip birlikler arasında 248 bin 943 üyeli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve 241 bin 782 üyeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği öne çıkıyor.

Bununla birlikte, tarımsal örgütlenmenin en geniş tabanını ise ziraat odaları oluşturuyor. Türkiye genelinde 760 ziraat odasına kayıtlı çiftçi sayısı 5 milyon 225 bin 151 olarak açıklandı. Bu odaların tamamı Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Söz konusu örgütlenmenin tarımsal üretimde verimlilik artışına katkı sunacağı belirtiliyor.











