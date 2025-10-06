110 ülkenin damağını şenlendirdik

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, küresel gıda ve içecek pazarı büyüklüğünün de 2024’te 6,7 trilyon dolar değerine ulaştığını söyledi. Avdagiç, İTO olarak Türk gıda firmalarını Köln’de iki yılda bir düzenlenen Anuga’nın yanı sıra Fransa, Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya’daki SIAL Gıda ve İçecek Fuarlarına katılarak yenilikçi ürünlerini dünyaya satmalarına katkı verdiklerini kaydetti. Avdagiç, “Küresel gıda ve içecek pazarının yıllık ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesi bekleniyor. Fuarları Türk girişimcisinin büyüyen pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden 40’ının Anuga’da yer alması da Türkiye’nin tüm tat ve gastronomi çeşitleriyle dünyada temsil edilmesini sağlıyor” bilgisini paylaştı.