110 ülkenin damağını şenlendirdik

Dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga’da 413 Türk markası, 110 ülkenin damak tadına hitap etti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tarımın Türkiye’nin sevdası olması gerektiğini vurgulayarak, verimli su kullanımı ve teknolojik tarım hamlesi çağrısı yaptı.
Türkiye, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "dünyanın en büyük gıda fuarı" olarak kabul edilen Anuga'da, 312 firmayla 4’üncü büyük katılımcı ülke oldu. 110 ülkeden 8 bin stand ile tüm zamanların katılım rekorunu kıran Anuga’ya bu yıl 312’si İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım alanında olmak üzere toplam 413 Türk firması lezzet meziyetlerini sergiliyor. 40 farklı ilden katılımcı firma Anuga 2025 Fuarı’nda Türkiye milli iştirakinde yer aldı.
TÜRKİYE EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ KATILIMCI
Bu yılki fuarın 200 ülkeden 140 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Ziyaretçilerin yüzde 94’ü Almanya dışından geldi. 78 ülke pavilyonu arasında en büyük alan, İTO tarafından kurulan Türkiye standına ayrıldı. Türkiye pavilyonunu Çin, İtalya, İspanya ve ABD pavilyonları izledi. Türkiye, 110 ülke arasında İtalya, İspanya ve Çin’den sonra fuara en fazla firmanın katıldığı 4’üncü ülke oldu.
KURAKLIK GIDA ENFLASYONUNU ETKİLEDİ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gıda sektöründe fiyat artışlarına değinerek, "Tarımda üretimi artıracak tedbirleri uygulamaya koymalıyız. Burada yapabileceklerimiz belki daha sınırlı. Ama gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Devlet yetkililerinin bize aktardığına göre yaşanan geniş kuraklıktan dolayı, yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında yeni bir su stratejisinin gündeme gelmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de su kaynaklarının yüzde 80’inin tarımda kullanıldığını hatırlatan Avdagiç, bunun şehir şebekelerindeki su sıkıntısını arttırdığını kaydetti.
TARIMI TÜRKİYE’NİN SEVDASI YAPMAK ZORUNDAYIZ
Avdagiç, Türkiye’de 10 milyona yakın kişinin geçimini tarım, gıda ve içecek sektörüyle sağladığını söyledi. Gıda enflasyonunu düşürmenin enflasyonu yenmenin başlangıcı olduğunu kaydeden Avdagiç, şöyle devam etti: "Tarımı, Türkiye’nin sevdası yapmak zorundayız. Tarımda teknoloji kullanımını artırmalı ve yeni nesil teknolojik tarımsal girişimcilik hamlesini başlatmalıyız. Türkiye’nin refahını yaygınlaştırması, teknolojiyi sanayinin yanı sıra tarımda da kullanmasıyla mümkün olacaktır. Kalıcı refah tarımsal üretimle, endüstriyel tarımla mümkün olacaktır."
Küresel pazarı 6,7 trilyon dolara ulaştı
- İTO Başkanı Şekib Avdagiç, küresel gıda ve içecek pazarı büyüklüğünün de 2024’te 6,7 trilyon dolar değerine ulaştığını söyledi. Avdagiç, İTO olarak Türk gıda firmalarını Köln’de iki yılda bir düzenlenen Anuga’nın yanı sıra Fransa, Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya’daki SIAL Gıda ve İçecek Fuarlarına katılarak yenilikçi ürünlerini dünyaya satmalarına katkı verdiklerini kaydetti. Avdagiç, “Küresel gıda ve içecek pazarının yıllık ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesi bekleniyor. Fuarları Türk girişimcisinin büyüyen pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden 40’ının Anuga’da yer alması da Türkiye’nin tüm tat ve gastronomi çeşitleriyle dünyada temsil edilmesini sağlıyor” bilgisini paylaştı.
Gıda sektörü için 4 maddeyi sıraladı
- Şekib Avdagiç, Türk gıda sektörünün endüstriyel tarım uygulamalarıyla dünyada daha güçlü bir konum elde etmesi için 4 konunun önem taşıdığını belirterek, bunları şöyle sıraladı: “Asya ve Afrika’ya daha çok odaklanmalıyız. Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmalıyız. İkincisi, dünya çapında yeni güçlü markalarımızı oluşturmalıyız. Yenilikçi tarım teknolojileri ve yerli üretime dayalı güçlü bir altyapı kurarak, gıda sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Dördüncü olarak gıda taşımacılığında yaşanan aksaklıkların önüne geçecek şekilde lojistik altyapımızı daha da güçlendirmeliyiz.”