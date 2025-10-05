Türkiye Sigorta prim üretimini yüzde 45 artırdı

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre sağlık branşında yüzde 122 büyümeyle 13,4 milyar lira prime ulaştı. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 32’lik artış ile toplamda 26,1 milyar lira prim üretimine erişen şirket, genel zararlar branşında yüzde 52 artışla 28,8 milyar lira prime ulaştı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, müşteri odaklı yaklaşımları, yenilikçi bakış açıları, etkin risk yönetimleri ve herkes için ulaşılabilir olma stratejilerinin yansıması olarak ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam prim üretimlerini yüzde 45 yükselterek, 105 milyar lira prim üretimine imza attıklarını belirtti. Çakmak, ilk 9 ayda ürettikleri 105 milyar lira prim üretimiyle 2024 yıl sonu rekorunu şimdiden geçerek, sektör liderliklerini pekiştirdiklerini ifade etti.

BES ve Hayat’ta etkin saha yönetimi ile performanslarını artırdıklarına değinen Çakmak, şunları kaydetti: “Tüm dağıtım kanallarımızı aktif şekilde kullanarak, banka kanalı dışında da satışlarımızı her geçen gün artırıyoruz. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 55 oranında bir büyüme ile 407 milyar liraya ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik.” Çakmak, finansal başarılarının yanı sıra özellikle kasko, sağlık gibi bireysel sigortaların erişilebilir ve ulaşılabilir olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bu stratejimiz doğrultusunda peşin fiyatına kasko ve sağlıkta 12, trafikte ise 10 taksit kampanyamızla sigortayı herkes için ulaşılabilir hale getirdik” diye konuştu.