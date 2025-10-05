Anadolu’nun dört bir yanına teknoloji atölyesi

Kacır, hedeflerinin TÜBİTAK destekleriyle 81 ilde 100 atölye kurmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Gençlerimiz burada ortaya koyacakları projelerle Millî Teknoloji Hamlemize ivme kazandıracak, Türkiye’yi yüksek teknoloji liginde daha yukarı taşıyacak. Atölyelerde geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesini güçlü teşviklerle destekleyecek, gençlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu. Yetkililer, söz konusu atölyelerin savunmadan tarıma, ulaşımdan sağlık teknolojilerine kadar pek çok alanda nitelikli insan kaynağı yetiştireceğini belirtti.