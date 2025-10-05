Anadolu’nun dört bir yanına teknoloji atölyesi

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamındaki ilk teknoloji atölyesi, Bursa’da açıldı. 2025 sonuna kadar 50, 2026’da ise 81 ilde toplam 100 atölyenin kurulması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Gençlerimiz burada ortaya koyacakları projelerle Millî Teknoloji Hamlemize ivme kazandıracak, Türkiye’yi yüksek teknoloji liginde daha yukarıya taşıyacak” dedi.
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ilk teknoloji atölyesi Bursa’da açıldı. Bu kapsamda, 2025 yılı sonuna kadar 50 Milli Teknoloji Atölyesi’nin tamamlanması, 2026 yılında ise 81 ilde toplam 100 atölyenin kurulması hedefleniyor. Gençlere yazılım, yapay zekâ, robotik ve elektronik gibi alanlarda eğitim verecek olan merkez, ülke genelinde açılması planlanan 81 teknoloji atölyesinin ilki oldu.
GİRİŞİMCİ GENÇLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Proje, gençleri teknoloji tüketicisinden üreticisine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu hamleyle, teknoloji atölyeleri sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun her köşesinde gençlere fırsat eşitliği sağlaması hedefleniyor. Türkiye’nin yerli ve milli teknolojiler geliştirme yolunda en önemli kaynağının yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çekildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, atölyenin açılışını yaptı.
TÜBİTAK DESTEKLİ
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kacır, “Yurdumuzun dört bir yanında Milli Teknoloji Atölyeleri kuruyoruz. Gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak makine, teçhizat ve sarf malzemesine erişebildikleri fiziki altyapılar tesis ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimiz bünyesinde atölyelerin kurulmasına yönelik proje destek çağrımızı ilan ettik” dedi.
81 ŞEHRE YAYILACAK
- Kacır, hedeflerinin TÜBİTAK destekleriyle 81 ilde 100 atölye kurmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Gençlerimiz burada ortaya koyacakları projelerle Millî Teknoloji Hamlemize ivme kazandıracak, Türkiye’yi yüksek teknoloji liginde daha yukarı taşıyacak. Atölyelerde geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesini güçlü teşviklerle destekleyecek, gençlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu. Yetkililer, söz konusu atölyelerin savunmadan tarıma, ulaşımdan sağlık teknolojilerine kadar pek çok alanda nitelikli insan kaynağı yetiştireceğini belirtti.