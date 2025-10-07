İngiltere camilerine Türk halısı

Bu doğrultuda gelişim potansiyeli gösteren pazarlardan biri de İngiltere. Türkiye’nin son 4 yılda yüzde 68’lik büyümeye ulaşarak 217 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği İngiltere pazarına Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından çıkarma yapıldı. 8 halı ihracatçısı firmadan temsilcilerin de bulunduğu heyet, Londra Merkez Camii’ni de ziyaret etti. Ziyarette cami halısı ihracat olanakları ve ticari iş birlikleri değerlendirildi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, hedeflerinin İngiltere'de Hollanda’yı geçerek birinci sıraya yükselmek olduğunu söyledi.