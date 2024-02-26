Tasarruf farkındalığı Erken BES ile güçlendi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, geçen yılı beklentilerin üzerinde büyümeyle kapattıklarını söyleyerek sektördeki 10’uncu yaşlarını kutladıkları 2024 yılı için beklenti ve hedeflerini paylaştı. 10 yıllık deneyimle katılımcılarının yaşamlarına her alanda dokunan yenilikçi ürünler sunduklarını söyleyen Ayhan Sincek, “Geçen yıl hem BES hem de sigorta tarafında önemli bir performans sergiledik. Gönüllü BES’te toplam katılımcı sayısındaki artış yüzde 11,6 oranında gerçekleşirken, Katılım Emeklilik olarak katılımcı sayımızda yüzde 16,5’lik bir yükseliş sağladık. 1 milyon 120 bin BES Sözleşmesi ve 20 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 10 yıl gibi bir sürede katılım esaslı sigorta ve emeklilikte yenilikçi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ihtiyaçlara yanıt üreten yaklaşımımızla sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. “Katılım Emeklilik 2022’de 39 yaş, 2023’te ise 38 yaş ortalaması ile iki senedir en genç katılımcı kitlesine sahip” diyen Ayhan Sincek, “Genç katılımcılarımızın Katılım Emeklilik’e olan teveccühü bizim için çok değerli. Türkiye’nin genç nüfusunun dinamizmi bizi de besliyor ve birlikte büyüyoruz” ifadelerini kullandı.
ERKEN BES’TE 150 BİN SÖZLEŞME HEDEFİ
Türkiye’de tasarruf farkındalığının güçlenmesinde 18 yaş altına yönelik Erken BES’in önemine de işaret eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şunları dile getirdi: “Erken yaşlarda başlayan tasarruf alışkanlıkları gençlerimize hayata atılırken çok önemli avantajlar sağlıyor. Sektörde, 2021’de 170 bine, 2022’de 594 bine ulaşan 18 yaş altı katılımcı sayısı şu an 1 milyon 50 bini aştı. Katılım Emeklilik olarak bu segmentte geçen yıl katılımcı sayımızda yüzde 70 oranında artış kaydettik ve 103 bin 805 sözleşme ile sektörde ilk 5 arasındayız. 2024 yılında sektörün 18 yaş altı BES’te 1 milyon 500 bin katılımcıyı aşmasını öngörüyoruz. Katılım Emeklilik olarak da 150 bin sözleşmeye ulaşmayı hedefliyoruz.”