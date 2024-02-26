Tasarruf farkındalığı Erken BES ile güçlendi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, geçen yılı beklentilerin üzerinde büyümeyle kapattıklarını söyleyerek sektördeki 10’uncu yaşlarını kutladıkları 2024 yılı için beklenti ve hedeflerini paylaştı. 10 yıllık deneyimle katılımcılarının yaşamlarına her alanda dokunan yenilikçi ürünler sunduklarını söyleyen Ayhan Sincek, “Geçen yıl hem BES hem de sigorta tarafında önemli bir performans sergiledik. Gönüllü BES’te toplam katılımcı sayısındaki artış yüzde 11,6 oranında gerçekleşirken, Katılım Emeklilik olarak katılımcı sayımızda yüzde 16,5’lik bir yükseliş sağladık. 1 milyon 120 bin BES Sözleşmesi ve 20 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 10 yıl gibi bir sürede katılım esaslı sigorta ve emeklilikte yenilikçi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ihtiyaçlara yanıt üreten yaklaşımımızla sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. “Katılım Emeklilik 2022’de 39 yaş, 2023’te ise 38 yaş ortalaması ile iki senedir en genç katılımcı kitlesine sahip” diyen Ayhan Sincek, “Genç katılımcılarımızın Katılım Emeklilik’e olan teveccühü bizim için çok değerli. Türkiye’nin genç nüfusunun dinamizmi bizi de besliyor ve birlikte büyüyoruz” ifadelerini kullandı.