Taşıtmatikte zam arızası

Petrol ve ürünlerinde dışa bağımlı Türkiye’de, dünyadaki varil fiyatının artışından etkilenmesinden kaynaklı peşin sıra gelen zamları akaryakıt istasyonları fırsatçılığa çeviriyor. Her zam sonrası akaryakıt temin etmek zorunda olmasına rağmen 3 milyon taşıtmatikli aracı mağdur eden istasyonlar ‘sistem bozuk’ bahanesinin ardına sığınıyor.

SAAT 23.59’DAN SONRA SİSTEMİ AÇIYORLAR

Akaryakıtta fiyat artırımının kesinleşmesinin ardından taşıtmatikle satışı durduran bazı istasyonlar, zammın uygulandığı ertesi günün ilk dakikalarında sistemi tekrardan geri açıyor. Yakıt almaya gelen araçlara açıklama dahi yapmayan görevliler satışını yaptığı markaya şikayette bulunulabileceğini belirterek mağduriyeti farklı bir boyuta taşıyor.

MESAİ SAATİ DIŞINDA MUHATAP BULUNMUYOR

Mağduriyetin yaşandığı akaryakıt istasyonlarının müşteri hizmetleri arandığında ise muhatap bulunamıyor. Saat 16.30 sonrası hizmet vermeyen müşteri hizmetleri, istasyonda yakıtsız kalınsa dahi çözüm için yardımcı olmuyor. Tüm bunların yanı sıra taşıtmatiklere hizmet verilmezken nakit ve kredi kartı ile satış yapılmaya devam ediliyor.

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EPDK VE ÇATI MARKANIN CEZALARI İŞE YARAMIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), uygulamakla yükümlü olduğu 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre akaryakıt satmakla yükümlü bayiler hizmet vermediğinde 1,8 milyon lira ile 9,1 milyon lira arasında ceza kesme yetkisi bulunuyor. Öte yandan bayilerin çatı markalarının da sözleşmelerinde değişken olmakla birlikte döviz cinsinden cezai yaptırımları yer alıyor. Tüm bu cezaları gözardı eden bayiler ise denetimlerin yetersizliğinden dolayı her defasında aynı sorumsuzluğa imza atıyor.

Taşıtmatik nedir?

Araçların depo kapaklarına takılan otomasyon sistemleriyle daha önce yapılan sözleşmeler doğrultusunda plaka tanımlamasıyla birlikte çalışan ve yakıt alımında kolaylık sağlayan dijital uygulamadır. Genellikle filolar tarafından kullanılabilen aynı zamanda bireysel de tercih edilebilen taşıtmatik ödemeleri haftalık ve aylık olarak değişkenlik göstermektedir. Nakit veya kredi kartıyla uğraşmadan tanımlanan otomasyon sistemiyle yakıt hızlıca alınır ve yakıtın ödemesi toplu yapılır.

8 BİN İSTASYON VE 3 MİLYON ARAÇ VAR

Türkiye çapında 13 binden fazla akaryakıt istasyonu faaliyet gösteriyor. Bunların 8 bininden fazlasında taşıtmatik sistemleri bulunurken, yine ülke çapında 3 milyondan fazla araç bu sistemlerden faydalanıyor. Daha çok şirketlerin kullandığı taşıtmatiklere yakıt vermeme sebebi ise akaryakıt istasyonu markalarının taşıtmatik sistemi ödemelerini 2 hafta arayla yapması olarak ifade ediliyor. Akaryakıt bayileri, 2 liralık bir zam geçişinde orta büyüklükte bir tanker başına neredeyse 50 bin lira civarında kâr ediyor.

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