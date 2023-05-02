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Ekonomi

TCG Anadolu Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayacak

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul liman ziyaretini tamamlayarak İzmir'e doğru harekete geçti. Yarın İzmir'de olması beklenen gemi saat 19.15'te Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayacak.

17:38 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
TCG Anadolu

TCG Anadolu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul programını tamamlayarak İzmir'e gitmek üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.

Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi gemimiz, İstanbul liman ziyaretini tamamladı ve İzmir'e liman ziyaretinde bulunmak amacıyla bugün Sarayburnu’ndan intikale geçti. Gemimiz saat 19.15’te Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamlayacak. Pruvan Neta, Denizlerin Sakin Olsun…" denildi.

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

#TCG Anadolu
#İstanbul
#Çanakkale Şehitler Abidesi
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