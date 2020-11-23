Tedarikçinin kaybı 25 milyar lira

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) pandeminin 10 aylık bilançosunu açıkladı. TAYSAD’ın açıkladığı rapora göre düşen ana sanayi üretimleri ve kapanan Avrupa pazarları ile birlikte 2020’nin gelir kaybı Türk tedarik sanayisi için 3,4 milyar dolara ulaştı.

9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPACAĞIZ

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, tedarik sanayi ihracatında Eylül’de yüzde 5,4, Ekim’de yüzde 5,1 gibi dolar bazında artışlar olduğunun altını çizerek, “Ocak-Ekim döneminde tedarik sanayisinde yaşanan ihracat kaybı 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, yani ihracatta yüzde 15,3’lük bir daralma yaşadık. Yıl sonunda tedarik sanayisinin ulaşacağı ihracat hacminin 9 milyar dolar ve toplam ihracat kaybımızın 1,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Tabi bu olumsuz dönem tedarik sanayisinin cirolarını da etkiledi. Buna göre, tedarik sanayisinin ciro kaybı 2020 yılında toplam 3,4 milyar dolar civarında yani 25 milyar TL civarında olacak. Bu rakam bizim için büyük bir kayıp” şeklinde konuştu.

İŞGÜCÜ KAYBI FAZLA MESAİYLE AŞILDI

Pandeminin en büyük etkilerinden birinin personel bulmada zorluk olduğunu belirten Alper Kanca, hasta olanların yerini ek istihdam ve fazla mesaiyle kapatmaya çalıştıklarını vurguladı. Bu süreçte en hassas kurumların başında otomotiv sektörünün geldiğini vurgulayan Kanca sözlerine şöyle devam etti: “Ankete göre, iş gücü kayıplarına karşı alınan önlemler arasında yüzde 72 ile fazla mesai ilk sırada yer alıyor. İnanılmaz derecede fazla mesai var. Üretimin aksamaması için fazla mesailer yapılıyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıllara göre ürettiğimiz ürün sayısı değişmezken üretimin sürekliliğini koruma için ilave istihdamlar gerçekleştirdik. Anketimize katılan firmaların yüzde 47’si Covid-19 nedeniyle ilave istihdam yaptığını belirtti. Aynı vardiyada çalışan kişini sayısını azaltmak için vardiya sayısı 3’e çıkartıldı. Çalışan bulmak oldukça zor.”

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Kemal Yazıcı

2021’DE 1,5 MİLYON ADETLİK ÜRETİM PLANI

TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise 2021’de toparlanma olacağını belirterek, “Küresel üretim artışının yüzde 13 ve Avrupa’daki artışın ise yüzde 16 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Türkiye’de bu yılı 150 bin araç kayıp ile 1,3 milyon araç üretim seviyesinde kapatacağımızı düşünüyoruz.Pandemi 2. dalga etkisi kısa sürede atlatılırsa 2021’de üretimin 1,5 milyon araç seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Alper Kanca

AVRUPA PARÇA STOKLUYOR

İkinci dalga salgına karşı önlem ve Brexit’in de etkisiyle Avrupa’nın parça alımlarını artırdığına dikkat çeken TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Ben, son birkaç haftadan bu yana özellikle Avrupalı müşterilerimizin normal alımlarından bir miktar fazla alım yaptığını gözlemliyorum.

Satış adetlerine baktığımızda bizim onlara gönderdiğimiz parça sayısı ihtiyacından fazla” dedi.