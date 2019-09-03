Tehlike kapıya dayandı: Sadece bir ilde 2 bin 500 korsan var

İstanbul genelinde hizmet veren 3 bin 500 çilingir ve anahtarcının 2 bin 500'ünün kaydı yok.

İstanbul Beşiktaş'ta bir şirkette şoförlük yapan çalışanın ofise çilingir çağırarak iş yeri sahibine ait kasayı soyması gözleri çilingirlere çevirdi.

Sadece İstanbul genelinde 3 bin 500 anahtarcı ve çilingirci bulunuyor. İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınan bilgiye göre ise; bunların bine yakının oda ve çeşitli kurumlara üyeliği bulunurken 2 bin 500'ü ise korsan çalışıyor.

Söz konusu rakama internetten home ofis şeklinde çalışanlar da dahil değil. Çünkü son zamanlarda işsiz kalan ya da emekli olan çok sayıda kişi kapı ve kilit açmada kullanılan ve internette de rahatlıkla satılan maymuncuk denilen anahtarı satın alıp bu işe girişebiliyor.

Sorunun kaynağında ise; Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yürürlükten kaldırılan düzenleme yatıyor.

İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal.

2006 YILINDA KALDIRILDI

2006 yılında anahtarcılar ve çilingirleri ilgilendiren 11 maddelik genelgenin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yürürlükten kaldırıldığını vurgulayan İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal, söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılması ile önüne gelenin kapı ve kilit açmada kullanılan maymuncuk denilen aleti satın alabildiğini ve internetten izledikleri videolar ile bu işi yapar hale geldiğini belirtti.

50 TL'DEN BAŞLIYOR

2006 öncesi anahtar açımında kullanılan çilingir setinin satın alınabilmesi için ilgili odadan ustalık belgesi ile talepte bulunulması gerektiğini de belirten Bakkal, yetkisi olmadığı halde üzerinde bu aleti taşıyanlara ise cezai işlem uygulandığını aktardı.

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Online satış platformlarında farklı kapsam ve niteliklerde yüzlerce çilingir seti bulunuyor. 50 TL ile 200 TL arasında satışa sunulan bu setlerden satın almanın önünde ise herhangi bir engel bulunmuyor.

Çilingir seti.

2 BİN 500 KORSAN ÇİLİNGİRCİ VAR

İstanbul genelinde 3 bin 500 adet çilingir bulunduğunu bunun ise bine yakının oda ve çeşitli kurumlarda üyeliğinin bulunduğunu yaklaşık 2 bin 500'ünün kaçak çalıştığını ifade eden Bakkal, yapılan son düzenleme ile dükkan açtıktan sonra ustalık belgesi istenmesinden ötürü de belediye ekiplerinin bu tarz işletmelere cezai işlem uygulayamadığına da vurgu yaptı.

BİN TL'YE KAPI AÇIYORLAR

Korsan şekilde çalışan çilingirlerin odaya üye işletmelerin aksine fiyatlarda da vicdansız bir şekilde davrandığına da vurgu yapan Bakkal, kısa mesafede standart bir kapıyı açma ücreti 60 TL iken bu şahısların 300 TL gibi rakamlar talep ettiğini, bu işin gece geç saatlerde yapılması hallinde ise fiyatın bin TL'lere kadar çıkabildiğini söyledi.

Anahtarcılar odası tarafından yayınlanan 2019 fiyat tarifesi.

BELGESİNİ MUTLAKA SORUN

Kayıt dışı çalışan çilingirlere itibar edilmemesi noktasında da vatandaşları uyaran Bakkal, hizmet alınacak çilngirin oda kaydı, hologramlı ustalık belgesi ve tanıtım kartı olmaması halinde anahtar emanet edilmemesi gerektiğini aksi halde güvenlik zafiyetinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

KAPI KİLİDİNE ÇİLİNGİR TUZAĞI!

Korsan olarak çalışan kimi kötü niyetli kişiler ise ev kapılarına yapıştırdıkları etiketler ile vatandaşa adeta tuzak kuruyor. Kimi çilingir görünümlü kişilerin iletişim bilgilerinin yer aldığı etiketi yapıştırdığı evin kapısının kilidine kürdan ya da japon yapıştırıcı ile müdahale ederek kilidin çalışmasını engellediğini de dile getiren Bakkal, bu şekilde art niyetli bir para kazanmanın da söz konusu olduğunu söyledi.

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ÜNLÜ YOUTUBER'DAN 'KİLİT NASIL AÇILIR?' VİDEOSU

Özellikle Youtube üzerinde yayınlanan onlarca videoda çilingir ile kapıların ve kilitlerin nasıl açıldığına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını da belirten Bakkal, bu videoların bir nevi suça teşkil ettiğine vurgu yaparak söz konusu videolara erişim engeli getirilmesi gerektiğini de söyledi.

Youtuber Orkun Işıtmak

Youtube genelindeki videolara bakıldığında Orkun Işıtmak gibi milyonlarca kişinin videolarını izlediği ünlü Youtuber'ların dahi 'Kapı ve kilitleri açmayı öğrendim' başlığı ile içerikler paylaştığı görülüyor.

11 MADDELİK GENELGE

Sektör için ciddi sorun teşkil eden bu konun çözümü için Adalet Bakanlığı ile de çok sayıda görüşme yaptıklarını dile getiren Bakkal, 2006 yılında uygulamadan kaldırılan 11 maddelik düzenlemenin yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor. 11 maddelik genelgede, çilingir hizmeti verecek kişilere zorunlu sabıka kaydı, işten ayrılan personelin polise bildirilme zorunluluğu, zorunlu yaka kartı, maymuncuk ve anahtar makinasının sadece odaya üye meslek mensuplarına satılabilmesi, anahtar çoğaltmada kimlik bilgilerinin alınması, 15 yaşından küçüklere anahtar yaptırılmaması gibi çok sayıda madde yer alıyor.

Bazı kapı markalarının anahtarlarının yedekleri anahtarcılarda çıkarılmazken firmadan talep edilmesi halinde ise bir takım prosedürlere tabi tutuluyor.

11 maddelik genelge içerisinde yer alan ve tek uygulanmaya devam edilen madde ise işlem esnasında tutanak tutma ve araştırma yapma zorunluluğu. Ancak yasada çok net çerçevesinin çizilmesine rağmen çok sayıda çilingir ustasının kapı ve kilit açma öncesinde herhangi bir evrak ve şahit istemediği belirtiliyor.

Yasaya göre, ev, araba vb. mal ve eşyalara ait kapı ve kilitlerin açılması için bir takım prosedürler gerekiyor.



TUTANAK ŞART!

Öncelikle açılacak kapı ve kilit için kilit açma tutanağının doldurulması şart. Bu tutanakta ilgili eşya ve malın bulunduğu yerin adresinden kişinin kimlik bilgilerine kadar çok sayıda bilginin doldurulmasının zorunlu kılındığı alanlar yer alıyor.

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Çilingirciler tarafından işlem öncesi doldurulması gereken tutanak örneği.

ŞAHİT YOK İSE POLİS ÇAĞRILMALI

Öte yandan tutanağın yanı sıra kapı ve kilit açılmadan önce komşu ve varsa apartman yöneticisinin de şahitliğinin alınması gerekiyor. Şayet her ikisi de mümkün değilse şüpheli durumlarda kapı ve kilitlerin polis nezaretinde açılması gerektiğine işaret ediliyor.

ARAÇ BAŞINDA BULUNMA ŞARTI

Ev ve iş yerinde uygulanan prosedürün yanı sıra araç kapısını çilingir marifetiyle açtırma işleminde ise kimlik fotokopisinin yanı sıra araç ruhsatının da fotokopisi istenebiliyor. Bazı sigorta şirketlerinin müşterilerine sunduğu paketler üzerinden alınan çilingir hizmeti için araç sahibinin mutlaka araç başında olma şartı da zorunlu tutuluyor.

Anahtarı araç içinde kalmış ya da kaybolmuş araç sahiplerinin ise çilingir çağırmadan önce araç ruhsatı ve kimlik fotokopilerini hazır etmeleri gerekiyor.

20 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI VAR

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 583. maddesine göre; bir şahsın talebi üzerine kilit veya buna mumasil bir şeyi açmaya davet olunan demirciler ve çilingirler ve sair bu nevi sanatkarlar açtırmak isteyen şahsın o yerin veya şeyin sahibi veya bunun vekili olduğunu tahkik etmeden açmaları halinde 20 güne kadar hapis cezasına çarptırılabileceğine hükmediliyor.

PATRONUNUN KASASINI AÇTIRDI

Beşiktaş Adnan Soygun Caddesi üzerinde iş hanının içinde bulunan iş yerinde şoför olarak çalışan şahıs çalıştığı ofise çilingir çağırarak, iş yeri sahibinin kasasını açtırıp içinde bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 euro ve ziynet eşyasını çaldı.

İş yeri sahibinin şoförlüğünü yapan Ali E.’nin ofisin boş olduğu zamanda çilingir çağırıp patronun kasasını açtırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTANAKSIZ AÇTI MAHKEMELİK OLDU

Sivas'ta annesiyle arası bozuk olan birinin kapısını

tutanaksız olarak açtığı için mahkemelik olan çilingir Asım Topak ise, yanlış beyan verdiği için kapıyı açtırmak isteyen kişiden davacı olurken 2006 yılındaki düzenlemeye de işaret ederek, ''Kanun gereği ev ve iş yeri için için şahit, tutanak ve nüfus cüzdanı, araç için ise ehliyet ve ruhsat fotokopisi istiyoruz. Hırsızlıkları ve araç çalıntılarını önlemek için bu belgeleri istiyorum. Bu işlemleri yaparsan kanun nezlinde kendini aklamış oluyor ve sırtından yükü atmış oluyorsun'' diyor.

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Çilingir Asım Topak.