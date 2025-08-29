'TEKNOFEST Mavi Vatan' ikinci gününde: Halkın ziyaretine açıldı

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren etkinlik, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.