'TEKNOFEST Mavi Vatan' ikinci gününde: Halkın ziyaretine açıldı

11:1929/08/2025, Cuma
DHA
‘Mavi Vatan’ temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda başladı.
TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' 2'nci gününde halka açıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, ‘Mavi Vatan’ temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda dün başladı.


'TEKNOFEST Mavi Vatan' ikinci gününde: Halkın ziyaretine açıldı
29 Ağustos, Cuma

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren etkinlik, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.


